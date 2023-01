Troyes - RC Lens EN DIRECT : Ca sent Larouci pour les Lensois... Suivez le match avec nous…

09h15 : Un peu de lecture et même un podcast consacré au RC Lens pour patienter

Et hop, le RC Lens a souvent eu les honneurs (mérités) de 20 Minutes ces dernières semaines, comme vous allez pouvoir le constater ci-dessous. Afin de patienter jusqu’à 16h45, on vous conseille les sujets de Nicolas, qui a dressé un parallèle intéressant avec le titre de Montpellier en 2012 (avec l’excellent Geoffroy Dernis en témoin), et qui a ramené de Bollaert un chouette reportage le 14 janvier pour Lens-Auxerre (1-0). Vous retrouverez aussi l’historique du fameux « On les a chicotés » d’après-match avec Adrien. Enfin, on vous laisse le podcast consacré au rêve lensois d’aller au bout cette saison, avec Julien et Nicolas. A tout bientôt par ici.