Hier la surprise était immense, aujourd’hui les mots sont forts. Quelques heures après avoir annoncé sa retraite internationale, Raphaël Varane, 29 ans, a accordé sa première interview de néoretraité de l’équipe de France à Canal+ pour expliquer le pourquoi d’une telle décision. Dans une interview à paraître en intégralité dimanche dans le Canal Football Club, et dont la chaîne a publié une première séquence sur les réseaux sociaux, le défenseur de Manchester United évoque sa fatigue et fustige les calendriers toujours plus surchargés imposés aux footballeurs.

« J’ai tout donné, physiquement et psychologiquement, dit-il d’entrée. Mais le très haut niveau, c’est une machine à laver, on joue tout le temps, on ne s’arrête jamais. On a des calendriers surchargés, on joue non-stop. En ce moment, j’ai l’impression un peu d’étouffer et que le joueur est en train de bouffer l’homme. »





Cet appel sera-t-il entendu ? Rien n’est moins sûr

Si Didier Deschamps a expliqué que cette décision ne lui faisait pas plaisir, il comprendra vite aussi qu’on ne peut rien faire d’un homme qui ne s’en ressent plus la force ni la motivation. On aimerait que le choix de Varane et ce qu’il dénonce à travers lui soient entendus par ceux qui sont à l’origine de cette overdose de football, mais on sait très bien que pour ces gens-là, la santé du joueur compte moins que les droits télé.