Didier Deschamps voit ses tauliers se faire la malle un à un. Après Hugo Lloris et Steve Mandanda, Raphaël Varane a annoncé à son tour ce jeudi qu'il prenait sa retraite internationale. « Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. A chaque fois que j’ai porté ce maillot bleu si spécial, j’ai ressenti une immense fierté. Le devoir de tout donner, de jouer avec mon cœur et de gagner à chaque fois qu’on entrait sur le terrain. Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi », a-t-il expliqué sur son compte Instagram.





Cette annonce, révélée un peu plus tôt dans la matinée par nos confrères du Parisien, constitue une surprise. A seulement 29 ans, le défenseur central de Manchester United semblait avoir encore de belles années devant lui en équipe de France. Il en était même le potentiel nouveau capitaine, après le retrait de Lloris. Le champion du monde 2018 a appelé Didier Deschamps il y a quelques jours pour lui annoncer.

« Raphaël est un garçon intelligent, qui sait prendre le temps de la réflexion, peser le pour et le contre avant de trancher. Sans entrer dans le détail de notre échange, il estime être arrivé au bout de son aventure avec l’Équipe de France, a réagi le sélectionneur. Je comprends ses arguments et respecte sa décision même si elle peut sembler regrettable au regard de tout ce qu’il a pu faire avec la sélection jusqu’à la Coupe du monde durant laquelle il s’est comporté, de bout en bout, comme le leader que l’on connaît. »

Plus de temps en famille

Parmi les raisons qui ont poussé l'ancien du Real, Le Parisien évoque une certaine usure physique et psychologique, lui qui n’a pas été épargné par les blessures ces dernières années, et qui a été très marqué par l’échec des Bleus en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, aux tirs au but. Nos confrères évoquent également les « prémices d’un fossé générationnel » face à une jeunesse sans cesse plus nombreuse à poser ses valises dans le groupe France.

Avec le départ de Lloris, et possiblement celui de Giroud (encore que le Milanais n’a rien laissé entendre de tel à Doha, bien au contraire), Raphaël Varane se dit que le moment est venu de laisser la place aux petits jeunes qui, à l’image du duo Upamecano-Konaté, ont montré que la relève était déjà assurée. « Nous avons un groupe de jeunes joueurs talentueux qui est prêt à prendre la relève, qui mérite d’avoir sa chance et qui a besoin de vous », a-t-il écrit dans son message. Lui va pouvoir profiter des plages liées aux rassemblements internationaux pour passer plus de temps avec sa famille.