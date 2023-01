Hugo Lloris annonce sa retraite internationale

« Je n’ai pas envie de connaître une fin difficile. » Le gardien des Bleus Hugo Lloris ne rempilera pas avec l’Equipe de France. Il l’a annoncé ce lundi dans un entretien accordé à L’Equipe.

A 36 ans, il tire donc un trait sur sa carrière internationale et se concentrera sur ses performances en club, avec Tottenham. Capitaine des champions du monde 2018, il est devenu le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France de football (145 sélections) durant la Coupe du Monde au Qatar.

« Sens de la responsabilité »

« Ce n’est pas facile d’annoncer ça, mais après quatorze années à défendre ce maillot, que j’ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, devoir et sens de la responsabilité, je crois que je suis arrivé au bout », affirme le portier né à Nice.

International depuis 2008, Lloris s'est vu confier le brassard par Laurent Blanc, qui avait succédé à Raymond Domenech après le fiasco Knysna en 2010. L'actuel sélectionneur Didier Deschamps en a fait un homme de base de l'équipe de France, avec en point d'orgue une finale d'Euro en 2016, le titre mondial en 2018 et une nouvelle finale en Coupe du monde le 18 décembre dernier, perdue contre l'Argentine aux tirs au but (3-3, 4 tab à 2).

Avec trois sélections de plus que Lilian Thuram, Lloris devrait rester de longs mois en tête des joueurs les plus capés des Bleus, le deuxième en activité, Olivier Giroud, en comptant 25 de moins que lui.









Discussion avec Barthez et Bats

Le gardien de but, passé par l’Olympique lyonnais, a recueilli l’avis de deux anciennes gloires des Bleus, Fabien Barthez et Joël Bats, avant de prendre sa décision a-t-il déclaré dans l’entretien. « Ils m’ont dit que c’était ma décision à 100 % mais ils m’ont aidé à peser le pour et le contre », a-t-il expliqué à nos confrères de L’Equipe.

Le gardien de l’AC Milan, Mike Maignan, est pressenti pour lui succéder dans les cages tricolores. Lloris aura lui fort à faire dès dimanche, son club de Tottenham affrontant le rival Arsenal, actuellement leader de Premier League.