Hugo Lloris était-il prêt à retrouver la compétition, deux semaines après cette fameuse séance de tirs au but perdue contre l’Argentine, en finale de Coupe du monde ? On peut se poser la question, tant l’emblématique gardien des Bleus est apparu en difficultés, ce dimanche, lors du revers de Tottenham en Premier League contre Aston Villa (0-2). Sur le premier but concédé, celui-ci s’est totalement manqué face à la frappe lointaine de Douglas Luiz. En repoussant le ballon à l’arrache, dans l’axe, directement dans les pieds de Watkins, Hugo Lloris a permis à Buendia d’ouvrir le score (0-1, 50e).





Villa marque le premier but de l'année ! Et c'est signé Emiliano Buendía qui profite d'un arrêt mal repoussé de Lloris 💥#TOTAVL #PremierLeague pic.twitter.com/rcRqpiLUl8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 1, 2023



S'il ne pouvait pas faire grand-chose sur le deuxième but de Douglas Luiz (0-2, 73e), l'ancien Lyonnais a manqué son retour, qui s’accompagne d’une sortie du Top 4 pour les Spurs (5es). Outre sa boulette (sa troisième entraînant directement un but adverse cette saison en championnat selon Opta), l’image de sa poignée de mains glaciale avec le gardien argentin Emiliano Martinez (remplaçant côté Aston Villa), dans le couloir du Tottenham Hotspur Stadium, a également tourné en boucle ce dimanche après-midi.









Et quand on se déchire en Angleterre, on est rarement épargné par les consultants. Cela a été le cas pour Hugo Lloris, qui a subi une salve de l’Ecossais Graeme Souness. « Je n’ai jamais été un grand fan de Lloris. Là, pour moi, sa date de péremption est passée », a lâché l’ex-joueur et entraîneur de Liverpool sur Sky Sports. Et au fait, bonne année Hugo !