OL - Clermont Foot EN DIRECT : Enorme parade de Lopes pour éviter au jeune Kumbedi un but contre son camp (0-0)…

16h35 : Thiago Mendes remplace Corentin Tolisso

Sans plus tarder, on rentre dans cette rencontre avec la compo lyonnaise. Pas de véritable surprise, Laurent Blanc confirme qu’il lâche en ce début d’année son 4-4-2 de fin 2022, où étaient systématiquement associés Lacazette et Dembélé. Place à un 4-2-3-1 désormais, avec Rayan Cherki, très bon à Brest mercredi, en soutien de Lacazette. Seul changement par rapport à la victoire en Bretagne (2-4) : Corentin Tolisso, légèrement blessé, est remplacé par Thiago Mendes. Sinon on a encore droit à l’expérimentale défense Kumbedi, Diomande, Lukeba, Da Silva faute de mieux vu les absences dans ce secteur de jeu (surtout Gusto et Tagliafico).





🚨 Voici notre 11 titulaires pour #OLCF63 🔴🔵 pic.twitter.com/vr12plVMXO — Olympique Lyonnais (@OL) January 1, 2023