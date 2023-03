Problème mathématique. Si un joueur du dimanche est capable de ne pas fermer l’œil de la nuit après avoir raté l’immanquable, combien d’heures de sommeil va compter Vitinha dans les jours à venir ? Vous avez trois heures.

Contexte : Le PSG est tenu en échec sur la pelouse du Bayern, et a besoin d’un but pour revenir à hauteur des Bavarois en 8es de finale de Ligue des champions (défaite 1-0 à l’aller). A la fin de la première période, le milieu de terrain parisien récupère un ballon à l’entrée de la surface et profite d’une mauvaise sortie de Sommer pour frapper dans le but vide. Enfin, frapper, c’est vite dit. Une petite passe toute mignonne, toute gentille - non sans rappeler Mbappé lors de la finale 2020 - finalement repoussée sur la ligne par la défense du Bayern.





Conséquence : Paris n’ouvre pas le score et finira par s’incliner 2-0, bye, bye la C1.

La question : Vitinha pouvait-il faire mieux ?

En préambule et avant de soumettre le portugais à la vindicte populaire, rappelons qu’une partie du mérite lui revient sur l’action. Il suit le pressing déclenché par Hakimi dans la surface bavaroise et anticipe la passe casse-pipe de Sommer, ce qui lui permet de récupérer le ballon. Circonstance atténuante, il est sur son mauvais pied.





Vitinha a été vif sur cette partie de l'action - Capture d'écran - Canal+

C’est après que les choses se gâtent. En changeant de perspective, on se rend compte que Vitinha a la tête dans le guidon et que sa dernière vision en direction du but bavarois date d’avant l’interception du ballon. Sans mise à jour de l’info, il ne sait pas où il en est, panique en pensant que les défenseurs auraient le temps de revenir, et lâche une frappe toute moisie sans élan du pied gauche. La vitesse du tir est aussi pathétique qu’une 2e balle à 105km de Richard Gasquet, conséquence de la position d’un corps recroquevillé façon fœtus et donc pas du tout prêt à armer.

La solution : une toute petite touche supplémentaire, pour ajuster, quitte à prendre le risque de voir Goretzka revenir et le tamponner. En étant malin, il aurait au pire pu gratter un penalty.





Vitinha en mode pantin désarticulé - Capture d'écran - Canal +

L’autre question réside dans le fait de savoir si la passe à Kylian Mbappé était possible. L’attaquant français n’est pas hors-jeu (au moins couvert par De Ligt), mais son corps fait face à Vitinha, lancé à pleine balle, et a le côté vide du but dans le dos, ce qui aurait impliqué un tir en pivot pas forcément idéal. Si Kyks avait raté, le Portugais aurait été accusé de ne pas prendre sa chance. Par ailleurs, Upamecano - qui semble aussi le couvrir - veille au grain et revient très fort. La solution était le tir.





Mbappé n'était pas la solution - Capture d'écran - Canal +

Conclusion : Vitinha aurait pu faire mieux s’il n’avait pas perdu ses moyens et avait un bon pied gauche. Un atelier « patate de forain » au prochain entraînement ne lui ferait pas de mal. Pour le reste, on commence à se demander s’il a assez de personnalité pour jouer à ce niveau.