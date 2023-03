Après l’élimination contre le Bayern en 8es de finale de Ligue des champions, Paris se raccroche à ce qu’il peut, c’est-à-dire pas grand-chose. Christophe Galtier n’a réussi aucun miracle et se sait en mauvaise posture après avoir échoué à faire mieux que Pochettino l’an passé. « Je laisserai aux gens juger si c’est une mauvaise saison si l’on n’est ''que'' champions », anticipe-t-il.

Pour sa défense, l’entraîneur français ne peut s’appuyer sur aucun fait de jeu, tout au plus s’en est-il pris au manque de réussite de ses joueurs. « On a eu deux très grosses occasions. Ce qui est paradoxal, c’est que l’on prend le but sur une occasion similaire, que le Bayern est parvenu à concrétiser et pas nous. » Ça s’appelle le football.





« On a deux jeunes de 17 ans qui rentrent »

La meilleure excuse trouvée par Galtier à l’Allianz Arena reste sans aucun doute celle d’un effectif décimé, conséquence d’un déséquilibre causé par une politique sportive dont il est loin d’être le premier responsable. « On a deux jeunes de 17 ans qui rentrent. » Dont un en défense, symbole de ce PSG kaput.

« Évidemment quand on arrive en huitième de finale, il aurait été très intéressant d’avoir son effectif au complet, avance "Galette". C’est rare de perdre trois défenseurs centraux en trois matchs. […] Le gros regret que j’ai c’est que nous ne nous sommes pas battus avec toutes nos forces sur cette double confrontation. »