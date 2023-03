Les téléspectateurs qui ont suivi sur l’application MyCanal la défaite rédhibitoire du Paris Saint-Germain à Munich (0-2), ce mercredi soir en Ligue des champions, ont peut-être eu le même réflexe que votre serviteur : chercher si un autre onglet était ouvert sur leur ordinateur, d’où pouvait éventuellement surgir cette étrange musique entendue en début de deuxième mi-temps.





En fait, cette douce mélodie, qui a couvert les commentaires et l’ambiance de l’Allianz Arena, provenait du diffuseur de la rencontre. Elle s’est lancée précisément après 46 minutes et 35 secondes de jeu, et a duré exactement 34 secondes.

La théorie du film porno

A l’heure tardive où sont écrites ces lignes, la nature de ce son, et les raisons de son surgissement à l’antenne, restent inconnues. Mais l’anecdotique incident a beaucoup amusé certains téléspectateurs qui ont partagé des théories sur Twitter, celle de la bande originale de film porno revenant régulièrement, Canal+ oblige.









L’hypothèse de la musique d’attente au téléphone, très typée années 1980-clope-whisky-brushing, ne semble toutefois pas à exclure. En attendant d’éventuels éclaircissements de la chaîne cryptée, le mystère demeure aussi insondable que le niveau du PSG en deuxième période ce mercredi soir.