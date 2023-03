Après celles pour les grandes compétitions, les listes qui suivent un Euro ou une Coupe du monde sont nos préférées. Parce qu’elles font remonter plein de souvenirs à la surface, qu’elles permettent de compter les survivants et qu’elles dessinent les plans du nouveau cycle à venir. Et puis quand l’extra-sportif s’en mêle, c’est encore plus savoureux. L’annonce ce jeudi des joueurs convoqués par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs des Bleus, face aux Pays-Bas (24 mars) et en Irlande (27 mars) pour le compte des éliminatoires de l’Euro, en pleine polémique Benzema, est un moment à ne pas rater. Les questions pour le sélectionneur ne manquent pas. On pourrait presque déjà imaginer ses réponses. D’ailleurs, c’est ce qu’on va faire.

DD va-t-il re-re-re-répondre à Benzema ?

Deschamps et Benzema, c’est un peu comme une relation toxique avec un ex. On sait que ça va faire mal, mais on y retourne quand même sans vraiment savoir pourquoi. Le Mondial au Qatar a été l’énième rendez-vous manqué, avec une nouvelle séparation à la hâte. Et beaucoup d’incompréhension. Depuis, le duel se poursuit par médias interposés, comme au bon vieux temps, et Benzema a annoncé « devoir [s]’expliquer pour le peuple » après l’interview de Deschamps dans le Parisien. KB9 a annoncé sa retraite internationale, mais on est encore bons pour quelques épisodes de cette (trop) longue série.

La phrase que vous allez probablement entendre : « Karim, vous le savez comme moi, est un très grand joueur. Mais comme vous le savez aussi, il a annoncé sa volonté de prendre de prendre sa retraite internationale. Je lui ai parlé, je respecte sa décision. Après, sur le pourquoi du comment, il peut s’exprimer s’il le souhaite. Je sais pourquoi nous avons pris cette décision avec mon staff [concernant sa blessure], ça nous a peiné mais il n’y avait pas d’autre solution. »

DD va-t-il laisser des finalistes de la Coupe du monde sur le bas-côté ?

Entre besoin de renouvellement et sous performance de certains au Qatar, quelques Mondialistes devraient manquer à l’appel – hors blessures, comme Dembélé ou Nkunku. On peut se demander quelle sera la position du sélectionneur vis-à-vis de Pavard, clairement déclassé après son triste premier match contre l’Australie, ou Guendouzi, qui ne met plus un pied devant l’autre depuis son retour à la Commanderie.

Mais le cas qui nous intéressera le plus sera celui de l’éternel Giroud, qui a redit le mois dernier qu’il n’était « pas prêt à raccrocher le maillot bleu ». On connait les services qu’il peut rendre, mais Deschamps voudra-t-il repartir avec un joueur qui aura 38 ans lors de l’Euro 2024 ? Surtout que Randal Kolo Muani s’est affirmé comme un choix sûr lors du dernier Mondial.

La phrase que vous allez probablement entendre : « Personne n’est plus important que le groupe et la performance guide mes choix. J’ai eu une discussion personnelle avec chacun d’eux. »

DD rappellera-t-il Pogba un jour ?

Cadre incontestable de l’Equipe de France il y a encore quelques mois, ou plutôt années, Paul Pogba vit une longue période de galère. C’est simple, il n’a disputé que deux bouts de matchs depuis son retour à la Juve l’été dernier. Impossible, dès lors, de prétendre à une sélection, malgré tout l’amour que lui porte le sélectionneur. Attention, à partir de 30 ans (il les a fêtés mercredi), le temps passe vite.

La phrase que vous allez probablement entendre : « Paul vit une période difficile marquée par les blessures. Il a du caractère et on connaît l’importance qu’il a eu en Equipe de France par le passé. Je lui souhaite bon courage et on espère le revoir performant avec son club, le plus important pour retrouver l’Equipe de France. »





Rare image de Paul Pogba sur un terrain de foot cette saison. - Insidefoto/Sipa USA/SIPA

DD va-t-il convoquer un joueur à zéro sélection ?

C’est le moment, en tout cas. Après chaque grande compétition, des places se libèrent, et il faut déjà anticiper pour la prochaine grande compétition. On pense notamment à la défense centrale, où la retraite internationale de Varane et les absences longue durée de Kimpembe et Hernandez poussent de toute façon à l’innovation. Derrière les probables futurs patrons du secteur Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, qui ont marqué de gros points lors de la Coupe du monde, Jean-Clair Todibo (23 ans) et Wesley Fofana (22 ans) peuvent espérer.

Et pourquoi pas Khéphren Thuram au milieu de terrain, toujours déserté par Pogba et Kanté. Le petit frère de Marcus (21 ans) représente davantage l’avenir que Veretout ou Rongier. On n’oublie pas non plus Brice Samba, qui devrait en être. Son problème est simplement qu’il risque de rester à zéro sélection un bon moment, derrière Mike Maignan. La dure loi du poste de gardien de but.

La phrase que vous allez probablement entendre : « Ils vont découvrir le groupe, à eux de montrer qu’ils ont leur place et de saisir leur chance quand elle se présentera. »

DD va-t-il nous donner à manger avec une énorme cote qu’on n’avait pas vu venir ?

Frileux, notre DD ? Le sélectionneur n’aime rien tant que surprendre son monde de temps en temps avec un nom sorti de derrière les fagots. Histoire de montrer que lui et son staff suivent tous les championnats jusqu’à la D3 moldave chaque week-end pour couvrir tous les angles. Notre pari pour cette fois, c’est Manu Koné. Formé à Toulouse, le milieu de terrain (21 ans) a fait comme tout le monde, il est parti en Bundesliga pour s’éclater. Devenu en un rien de temps un pilier du Borussia Mönchengladbach, il est paraît-il pisté par le PSG, le Bayern, Newcastle et Liverpool pour la saison prochaine. Et hop, + 20 millions sur le tarif demandé avec le statut « international A » (+ 30 pour le PSG).

La phrase que vous allez probablement entendre : « C’est peut-être une surprise pour vous, mais pas pour nous. Ça fait un moment qu’on le suit, s’il est là c’est qu’il le mérite de par ses performances et son potentiel. »

DD va-t-il encore dire « mon président » ?

Plus de dix ans qu’ils marchaient main dans la main, inséparable duo qui a ramené les Bleus tout en haut de la hiérarchie mondiale. Et dont la mainmise sur le foot français de manière générale a pu en frustrer certains, aussi. Mais Noël le Graët est parti, laissant d’autres s’occuper de la destinée de l’équipe de France et son sélectionneur. Enfin, le chemin a été bien balisé.

La phrase que vous allez probablement entendre : « Je vais être concis sur ce sujet parce que je sais que vous n’attendez que ça (petit sourire). Sa confiance envers moi et mon staff a été un élément déterminant dans la réussite de l’équipe de France. Les conditions dans lesquelles il est parti son regrettables, pour tout le monde, maintenant il faut avancer. »





DD en a-t-il marre de l’ombre de Zidane ?

C’est à partir d’une petite phrase sur l’idole de la nation et son envie de devenir un jour sélectionneur que la tempête s’est levée et a fini par emporter NLG. Des voix se sont élevées, aussi, au moment de la prolongation de Deschamps, pour émettre l’idée qu’il serait temps d’entamer une nouvelle ère à la tête des Bleus, sous-entendu (ou pas) avec Zidane à sa tête.

La phrase que vous allez probablement entendre : « Comme je l’ai dit, les joueurs de France 98, on est liés à vie. Aujourd’hui, c’est moi qui suis sélectionneur. Nous ne sommes pas des rivaux (avec Zidane), il y a beaucoup de respect et c’est tout ce qui compte. »

DD va-t-il nommer Kyks capitaine ?

Lloris et Varane partis, Pogba sponsor officiel de Dr Maboul, la question du brassard va vite venir sur le tapis. Le sélectionneur a son idée sur le prochain propriétaire, il l’a dit dans ses récentes interviews au Figaro et au Parisien, ne cachant pas que Kylian Mbappé était un candidat crédible. La logique veuille qu’il soit en concurrence avec le toujours indiscutable Antoine Griezmann, son aîné de plus de sept ans, en pleine bourre avec l’Atlético Madrid.

La phrase que vous allez probablement entendre : « Qui ? Moi je le sais, lui le sait, mais vous, vous le verrez sur la feuille de match contre les Pays-Bas (sourire). Kylian, Antoine et quelques autres ont la légitimité pour. Quoi qu'il en soit ça n'empêchera pas les autres cadres de prendre la parole dans le vestiaire, comme ils le faisaient déjà. »