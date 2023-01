Pas touche à Zizou ! Toute la France du football ou presque, et même au-delà (coucou le Real Madrid), s’insurge en masse depuis dimanche et les nouvelles déclarations hors sol de Noël Le Graët. Après avoir annoncé sur RMC, dans l’émission Bartoli Time, qu’il n’en avait « rien à secouer » que Zinédine Zidane puisse éventuellement diriger la sélection brésilienne, le président de la FFF a enchaîné en glissant que si celui-ci avait tenté de le joindre, il ne l’aurait « même pas pris au téléphone ». On a tous imaginé le Ballon d'or 1998 voir son côté obscur de la 110e minute de jeu, en pleine finale du Mondial 2006, subitement refaire surface. Au lendemain de la prolongation de Didier Deschamps à la tête des Bleus, jusqu’en 2026, reconnaissez que cela fait beaucoup pour ZZ, éloigné des bancs de touche depuis son deuxième départ du Real Madrid, en mai 2021. 20 Minutes voit quatre pistes, plus ou moins WTF, pour un rebond rapide de sa part.









» Vite livrer une interview fleuve pour dézinguer « Nono »

On vous voit venir : oui, Zizou peut aller au-delà d’un flegmatique « C’est pas bieng Monsieur Le Graët, j’ai mon avis sur la question mais ce n’est pas ce qui m’intéresse ». Endosser le rôle de détonateur du départ à la retraite du dirigeant qui accumule de si gênantes casseroles depuis la nuit des temps lui irait comme un gant. Nul doute qu’un ZZ attaqué de la sorte peut être en mesure de riposter en sortant un paquet de dossiers et de piques bien ficelées. Ce n’est pas ce qui manque dans l’interminable parcours de Noël Le Graët (81 ans) à la tête de la FFF. Avec l’opinion publique totalement dans la poche, surtout sur ce coup, et le soutien appuyé de la star ultime des Bleus Kylian Mbappé tout comme de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, il a un boulevard pour se poser en justicier du football français. En tout cas à 20 minutes on est chauds si tu veux prendre la parole Zinédine.

» En profiter pour remettre en cause cette prolongation de DD

La complicité du tandem Le Graët-Deschamps a franchi un tel cap, ce week-end, entre la prolongation jusqu’au Mondial 2026 de DD, ainsi que l’allusion d’une réflexion commune pour la succession du Nono à la direction de la FFF, qu’un all-in pour faire tomber les deux patrons du football français se tente. Après tout, leur destin semble tellement lié depuis plus d’une décennie qu’un coup double de Zidane pour faire sauter le nouveau contrat de Didier Deschamps serait un sacré scénario pour une future série Netflix. Nul doute qu’un wagon de conseillers en communication se lancerait volontiers à ses côtés dans ce challenge, pour tenter de lui offrir sur un plateau le poste de sélectionneur des Bleus qu’il convoite tant.

» Zapper l’équipe de France pour relancer la Seleçao

Si Zinédine Zidane décide de ne pas contrarier son éternelle image de gentille et discrète icône du foot tricolore et qu’il préfère arrêter de s’accrocher aux Bleus (on le comprendrait depuis le temps), le challenge de la sélection brésilienne a vraiment de la gueule. Quel plus beau symbole de retrouver l’ancien esthète des terrains relancer une Seleçao en quête d’un titre mondial depuis plus de 20 ans ? Et ce en partie en raison de la masterclass ultime du numéro 10 des Bleus, lors du quart de finale de la Coupe du monde 2006 à Francfort (1-0). OK la barrière de la langue, les difficultés d’adaptation à un travail de sélectionneur qui n’a encore jamais été le sien, mais avouez qu’on serait tous sacrément hypés par ce pan de l’histoire que pourrait être un inattendu rapprochement entre le Brésil et Zizou. Et une demi-finale explosive en 2026 contre les Bleus de DD ?

» Un nouveau come-back dans un Real Madrid aux allures d’équipe de France

Après tout, depuis dix ans, seuls Carlo Ancelotti et Zinédine Zidane maintiennent le Real Madrid sur le toit de l’Europe. Donc lorsque Don Carlo (63 ans) souhaitera profiter pour de bon de la retraite, la presse madrilène va subitement s’enflammer pour un nouveau retour de Zizou à la tête de la Maison Blanche. Voir le Real dégainer ce lundi matin un communiqué de soutien à son ancien coach prouve une nouvelle fois la relation si spéciale entre le plus grand club du monde et ZZ. Celui-ci a après tout une quatrième (et même une cinquième, allez) Ligue des champions à aller chercher en tant qu’entraîneur du Real. Et là, oubliez Sergio Ramos and co, ce nouveau challenge pour ZZ s’effectuerait en s’appuyant toujours bien entendu sur son « petit frère » Karim Benzema, requinqué par son arrivée, mais désormais sur de jeunes compatriotes comme Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. En attendant bien entendu l’arrivée de Kylian Mbappé, étrangement accélérée d’un coup par le retour de Zidane. Dis que tu entraînes l’équipe de France sans dire que tu entraînes l’équipe de France…