Pas touche à la légende ! En s’en prenant à un Zinédine Zidane qui n’avait rien demandé, dimanche, sur les ondes de RMC, le président de la Fédération française de foot Noël Le Graët, en roue libre et à côté de la plaque depuis plusieurs mois déjà sur tout un tas de sujet, a déclenché un tsunami de réactions indignées. A commencer par celle de Kylian Mbappé, qui ne manque jamais une occasion de glisser un tacle à son président quand il en a l’occasion. Dimanche soir, ce fut le premier à sortir les flingues sur Twitter en écrivant « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça. »





Zidane c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023







D’autres anciens internationaux n’ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, à l’image du tout jeune retraité Franck Ribéry. « Tu me régales, a-t-il ironiquement écrit à l’attention du dirigeant breton, avec un emoji de consternation. En revanche, il va falloir songer à consulter rapidement. » Dans le genre, le tweet de Djibril Cissé n’est pas mal non plus. L’ancien attaquant de l’équipe de France s’est servi d’une photo de lui sous le maillot bleu pour montrer le sentiment de gêne qui nous envahit toutes et tous à chaque prise de parole « What the fuck » du président de la Fédération.





Moi quand j ai entendu les propos de le Graët pic.twitter.com/FYimBk1wpf — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) January 8, 2023



De l'autre côté de l'Atlantique, le basketteur français Evan Fournier se demande quant à lui « combien de dérapages [il va falloir] de la part de ce vilain monsieur pour qu’il débarrasse le plancher ? ». Côté politique, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, lancé depuis plusieurs mois dans un mano à mano avec l’ancien maire de Guingamp après les dernières révélations de So Foot au sujet du comportement de NLG envers certaines employées de la FFF, et qui a réclamé un audit sur la 3F dont le résultat est attendu à la fin du mois de janvier, ne s’est pas fait prier pour allumer le Breton.

« Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un 'président' de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinédine Zidane s’il vous plaît », a exigé la ministre sur Twitter.

L’entourage de NLG tente de sauver les meubles

Après les « simples coups de peinture » qu’il aurait suffi de donner dans les taudis des travailleurs de Doha avant la Coupe du monde, le président Le Graët se distingue une nouvelle fois par des propos d’une violence rare, surtout à l’égard d’un personnage comme Zinédine Zidane, dont le seul tort visiblement a été de postuler à la succession de l’intouchable Didier Deschamps, dont le contrat a finalement été prolongé de quatre ans par la seule volonté du boss de la FFF. Après avoir dit ans l’émission de Marion Bartoli, « Bartoli Time », sur RMC, qu’il n’en avait « rien à secouer » que ZZ puisse prendre les rênes de la Seleçao brésilienne, Le Graët a poursuivi en disant qu’il n’avait pas eu de contact avec Zidane et que, si ce dernier avait tenté de le joindre, il ne l’aurait « même pas pris au téléphone ». La classe jusqu'au bout...

Comme le Costarmoricain n’en est plus à ça près, et alors même que celui-ci est accusé par diverses anciennes employées de la FFF de comportements lourdingues voire de harcèlement sexuel à leur égard, il n’a pas hésité à dire à l’ancienne tenniswoman Marion Bartoli, désormais chez RMC, « vous pouvez m’appeler quand vous le voulez Marion »… Interrogé par L’Equipe dans la foulée de cette interview complètement lunaire, l’entourage du président NLG a plaidé la « maladresse d’expression » au sujet de ses propos sur Zinédine Zidane. Un peu léger si vous voulez notre avis.