Affaire Le Graët-Zidane EN DIRECT : Ribéry conseille à NLG d’aller « consulter »

: Je vous invite à aller lire ce papier de William qui s’était penché sur la fin de règne plus que délétère de Noël Le Graët à la tête de la plus grande et de la plus puissante fédération sportive du pays, après les révélations de nos copains de So Foot sur le comportement graveleux du Breton à l’égard de certaines employées fédérales.