Une nouvelle ère va-t-elle réellement s’ouvrir au Paris Saint-Germain cet été ? Si le départ de Lionel Messi, en fin de contrat, semble acté, l’un des dossiers les plus brûlants du prochain mercato sera clairement celui de Neymar. Sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2027, l’attaquant brésilien de 31 ans pourrait cette fois avoir des envies d’ailleurs, après six saisons pour le moins mitigées en France, surtout en raison de blessures à répétition. Si la direction du PSG, à commencer par Luis Campos, souhaitait déjà officieusement s’en séparer l’an passé, cela aurait davantage de chances d’aboutir cet été, à en croire L’Equipe.

Le quotidien révèle ainsi ce mardi que la Premier League, et surtout Manchester United, serait intéressée par la venue de l’ancienne star du Barça. Son compatriote Casemiro tenterait notamment de convaincre Neymar de rejoindre les Red Devils. Sur le point de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, Man U (actuel 4e de PL à deux journées de la fin) va quand même devoir batailler pour monter une opération financière s’annonçant bien tendue. Recruté à l’été 2017 pour une somme record de 222 millions d’euros, et donc prolongé jusqu’en 2027 avec un salaire mensuel estimé à 3,6 M€ brut, « Ney » ne sera pas évident à sortir de Paris.





Chelsea et Newcastle régulièrement cités

Mais l’attaquant parisien, actuellement en convalescence après son opération de la cheville droite en mars, serait conscient qu’il n’est plus la pièce maîtresse du projet parisien. Carrément pris à partie le 3 mai par plusieurs dizaines de supporteurs du PSG venus jusqu’à son domicile de Bougival (Yvelines), il pourrait donc se décider à quitter la Ligue 1.

Et un tel transfert ne peut dépendre que d’un énième coup de folie de la Premier League. Si jusque-là, Chelsea et Newcastle étaient davantage cités dans les médias comme des points de chute potentiels, Manchester United pourrait donc entrer officiellement dans la danse dans les prochaines semaines. Et ce même si on s’imagine mal Erik Ten Hag, soûlé comme pas permis par Cristiano Ronaldo au début de cette saison, miser sur Neymar.