Auxerre - PSG EN DIRECT : Mbappé s'est fâché tout rouge, déjà un doublé pour mettre Paris devant

Deux clubs historiques de notre championnat, l’un qui se bat pour le maintien, l’autre qui se dirige vers un 11e titre. Cet AJA - PSG dégage la bonne odeur épicée des fins de saison au couteau (surtout du côté bourguignon, c’est vrai). Auxerre a vu avec soulagement son rival nantais exploser à domicile samedi contre Montpellier (0-3). Les joueurs de l’Yonne garderont donc au minimum leur point d’avance sur les Canaris et la zone de relégation à l’issue de cette 36e journée, avant un déplacement à Toulouse et la réception de Lens.

Côté parisien, un sacre à l’Abbé-Deschamps est possible, si Kylian Mbappé et ses copains obtiennent un meilleur résultat que leurs dauphins Sang et Or un peu plus tôt à Lorient. En cas de victoire lensoise puis parisienne ce dimanche, il faudra attendre au moins six jours de plus et un déplacement à Strasbourg pour voir Paris enfiler une nouvelle couronne.

