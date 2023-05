Sonia Bompastor ne s’en est pas cachée, c’est « dans la souffrance » que l’Olympique Lyonnais a conquis son 16e titre de champion de France, dimanche au Parc des Princes (0-1). « Malmenées » par le Paris Saint-Germain, qui échoue une nouvelle fois à la deuxième place en D1 féminine (à six longueurs de l’OL), les partenaires d’Ada Hegerberg se sont vite attiré les critiques de l’entraîneur parisien Gérard Prêcheur.





Sur un superbe service de Majri, Bruun marque peut-être le but du titre 🔥#PSGOL pic.twitter.com/rMo2QKyd9d — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 21, 2023



« C’est vraiment frustrant car le plan de jeu a failli marcher, notait l’ancien coach de l’OL (de 2014 à 2017). Il manque quelque chose. Les filles ont été superbes. En tant que passionné de foot féminin, en vingt-trois ans dans ce milieu, j’ai essayé de faire du jeu partout où je suis passé. Et là, voir une équipe comme Lyon, championne de France et d’Europe produire un tel jeu, ça me frustre… »

« Je n’ai plus l’âge de construire »

L’entraîneur de 63 ans, dont le nom avait récemment été évoqué pour remplacer Corinne Diacre à la tête de l’équipe de France féminine (avant le choix porté sur Hervé Renard), a poursuivi son tacle à l’encontre du jeu minimaliste mis en place par les Lyonnaises, également victorieuses en Coupe de France la semaine précédente contre le PSG (2-1) : « Ce n’est pas avec ce type de football qu’on va attirer du monde ».









Avant de reconnaître tout de même que « Lyon mérite son titre en étant intrinsèquement meilleur que nous ». Gérard Prêcheur a conclu sa conférence de presse dimanche en laissant planer un (gros) doute sur son envie de poursuivre l’aventure au PSG : « Je me pose la question car je ne suis plus tout jeune quand même. J’ai 63 ans, je n’ai plus l’âge de construire ».