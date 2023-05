OL - AS Monaco EN DIRECT : L'inévitable Lacazette égalise et revient à hauteur de Mbappé... Le virage nord chante pour Aulas (1-1)…

09h30 : Hello les Minutos !

On est pour de bon dans le sprint final les amis, en attaquant ce vendredi la 36e journée de Ligue 1. Et on vous propose une affiche a priori bien sympa pour commencer, avec cet OL-AS Monaco à 21 heures. C’est simple : à trois matchs de la fin, l’ASM doit tenter de sécuriser sa quatrième place synonyme de Ligue Europa (le Losc est cinq points derrière), le RC Lens et l’OM s’étant envolés dans la course à la Ligue des champions. Dans le camp d’en face, l’Olympique Lyonnais (7e) a (encore) déçu ses supporteurs en s’inclinant dimanche à Clermont (2-1). Mais rien n’est « râpé » dans la course à la Ligue Europa Conférence, avec quatre points de retard sur le Losc (5e). Et ce même si Laurent Blanc a prétendu le contraire, à chaud, à Clermont. Quand on voit la rage dégagée par Alexandre Lacazette pour renverser Montpellier (de 1-4 à 5-4) lors du dernier match au Parc OL, et l’envie légitime du groupe de faire plaisir à son président historique Jean-Michel Aulas, évincé la semaine passée par John Textor, on serait surpris de ne pas voir Lyon se battre jusqu’au bout pour l’Europe en cette fin de saison.

>> Rejoignez-nous par ici pour l’avant-match à partir de 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures.