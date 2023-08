Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), « 20 Minutes » fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Mercredi 16 août

Alléluia, tout va pour le mieux pour Kylian Mbappé et le PSG. La vedette capricieuse a été réintégrée dimanche au groupe de Luis Enrique, au lendemain d’un triste match nul (0-0) contre Lorient, et la « légende » Neymar a mis les voiles vers les pétrodollars de l’Arabie saoudite pour l’Assomption. Mais comme nous, vous sentez que tout ça sonne faux. A force de retournements de situation, tout le monde commence même à douter de la parole de « Kyky », de Paris à Madrid en passant par l’équipe de France. C’est en tout cas ce que nous apprend ce mercredi le quotidien espagnol Relevo. Personne ne serait capable de savoir où jouera Mbappé l’année prochain, tant il est capable de changer d’avis du jour au lendemain.

La presse sportive ne sait d’ailleurs plus où donner de la tête. « Tous les scénarios et toutes les possibilités sont ouverts. Celui du renouvellement et celui de la vente. Le Paris Saint-Germain n’exclut pas cette option », explique le journaliste espagnol Ramon Alvarez sur sa chaîne YouTube. Du côté de l’émission El Chiringuito, on penche plutôt du côté d’une prolongation de Mbappé au PSG cet été : « On me dit que Mbappé serait prêt à prolonger. Il pourrait le prouver publiquement aux côtés d’Al-Khelaifi », a déclaré le journaliste Edu Aguirre.

Face à ces atermoiements, c’est le Real Madrid, tapi dans l’ombre, qui pourrait finalement sortir vainqueur de ce combat dans le dernier round. Selon le média madrilène Defensa Central, le PSG, qui ne croit ni Mbappé ni le Real sur ses fuites d’un mercato terminé, s’attend même à recevoir une offre des Merengue pour l’attaquant international. Celle-ci pourrait d’après la même source intervenir lors de la dernière semaine du marché des transferts, lorsque le PSG sera dos au mur avec sa vedette. Ce qui nous emmène dans deux semaines. Les aiguilles de notre Mbappomètre ont encore le temps de s’affoler dans un sens comme dans l’autre, à l’image de ce mercredi.

Crédibilité : 50 %. Dans ce jeu du chat et de la souris entre les trois parties, difficile de démêler le vrai du faux, surtout quand on connaît l’importance prise par Mbappé au fil des derniers mois, encore plus depuis sa prolongation de l’été dernier. Une offre de dernière minute du Real Madrid est donc tout à fait possible, même si une prolongation de Mbappé à Paris l’est presque tout autant. Non, on ne se mouille pas trop, mais avec Mbappé, mieux vaut bien se mouiller la nuque chaque jour, plutôt que de plonger d’un coup.

Mbappomètre : Avec toutes ces infos contradictoires, l’aiguille de notre Mbappomètre ne sait donc plus où donner de la tête. Jusqu’à dimanche encore, on ne voyait pas comment Mbappé pouvait rester au PSG une saison supplémentaire. Mais si même le club se met à jouer à la girouette comme son joueur, la lecture de ce dossier en devient encore plus compliquée. On connaît surtout la roublardise du Real Madrid, qui n’hésitera pas une seconde à faire échec et mat aux dépens du PSG lors des toutes dernières heures de ce mercato 2023. Wait and see.