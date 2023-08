Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), « 20 Minutes » fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Jeudi 10 août

Il ne se passe plus un jour sans que le Paris Saint-Germain cherche à marginaliser Kylian Mbappé. Déjà confiné dans le loft, l’attaquant n’a pas été convié au traditionnel Media Day, où sont prises les photos officielles pour la saison à venir. Pas de panique pour l’international français, il y en aura une autre après le mercato, si toutefois il venait à rester. Paris s’agace du statu quo et les bruits de couloirs laissent entendre que la direction du club compte sur une démonstration d’hostilité de la part du public du Parc des Princes à l’égard de Mbappé à l’occasion du premier match de Ligue 1 face à Lorient. L’idée est de pousser le joueur à faire ses valises.

Florentino ne cédera ni aux exigences parisiennes, ni à celles de Mbappé

Encore faut-il que Florentino Pérez se bouge, ce qui n’est pas prévu pour le moment. Selon Marca, le président merengue se montre plutôt silencieux sur le cas du Français, comme si c’était un non-sujet. Le quotidien sportif espagnol croit néanmoins savoir que le Real Madrid n’a pas l’intention de ruiner son équilibre financier et ne formulera qu’une offre, pas plus, à la fin du mois d’août. Celle-ci ne dépassera pas les 130 millions d’euros. Idem pour le joueur lui-même : Florentino Pérez n’a, dans l’immédiat, pas pour projet de céder aux exigences économiques démesurées de sa probable future star. C’est à se demander s’il ne prend pas un plaisir sadique à voir Mbappé rendre fou le PSG jusqu’au bout, quitte à devoir attendre un an de plus avant de le faire signer à Madrid.