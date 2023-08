Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Jeudi 3 août

Deux victoires pour commencer, contre l’AC Milan (3-2) puis Manchester United (2-0) et deux défaites pour finir, face au Barça (0-3) puis à la Juventus (1-3)… La tournée aux Etats-Unis du Real Madrid n’a pas été un grand succès. Et l’impatiente presse espagnole met un coup de pression sur Carlo Ancelotti et ses joueurs ce jeudi, au lendemain du revers sans discussion face aux Turinois à Orlando, et neuf jours avant le début de la Liga, à Bilbao.

La défense est un chantier, avec huit buts encaissés en quatre sorties, mais c’est surtout l’attaque (six pions marqués) qui inquiète. Et Marca n’hésite pas à lâcher : « La Juve confirme le diagnostic : Mbappé n’est pas un caprice, mais une nécessité ».

Après le départ de Karim Benzema, le secteur offensif repose en très grande partie sur le talent de Vinicius (unique buteur contre la Juve), certes immense mais pas suffisant pour porter seul les énormes ambitions du club aux 14 Ligues des champions.

« Joselu reste une solution de secours et Rodrygo ne semble pas encore être capable de marquer 30 buts [par saison] », constate le quotidien madrilène. Le premier, qui a découvert la sélection espagnole au printemps, à déjà 33 ans, a débarqué de l’Espanyol Barcelone, relégué au printemps. Alors certes, il a planté 16 buts en championnat la saison dernière avec le club catalan, et marqué un joli ciseau retourné contre Manchester United en prépa, mais il n’a assurément pas les épaules pour être l’avant-centre titulaire du Real.

Pour As, autre quotidien sportif de la capitale espagnole, qui couvre aussi Vinicius de louanges, « l’équipe est meilleure en dehors des surfaces [de réparation] que dedans, et elle sème beaucoup pour récolter très peu ». « Mbappé peut réparer une partie du problème », assure le journal.

Crédibilité : 40 %. Est-ce que le Real est assez fragile pour « criser » après deux défaites d’affilée en préparation ? Non bien sûr. Mais Ancelotti et ses dirigeants sont bien entendu au moins aussi conscients que les journaux des lacunes offensives d’une équipe dont l’attaque a masqué en grande partie les soucis de défense la saison dernière. Et puis, le numéro 9 abandonné par Benzema n’a toujours pas été attribué…

Mbappomètre : L’aiguille penche du côté de Florentino Perez, qui doit peut-être se triturer les méninges pour trouver la meilleure solution de récupérer Mbappé dès cet été, sans payer une somme folle pour un joueur qu’il pourra récupérer libre dans quelques mois.