L’Inter Miami revit depuis l’arrivée de Lionel Messi. Alors qu’elle n’avait pas gagné un seul de ses 11 derniers matchs de championnat avant l’arrivée de la star argentine, la franchise reste sur trois victoires en trois rencontres de Leagues Cup, une compétition estivale qui oppose des clubs des D1 nord-américaine et mexicaine.

L'enchaînement de Lionel Messi. 😍🐐



📽️ @MLS pic.twitter.com/B5WiM6Txy3 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 3, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Mercredi, l’ancien attaquant du PSG a marqué ses quatrième et cinquième buts face à Orlando (3-1) à Fort Lauderdale (Floride), en 16e de finale. Messi a signé ce deuxième doublé (7e et 72e), d’abord en enchaînant un contrôle poitrine et une volée, puis en convertissant une passe de Josef Martinez, auteur auparavant d’un penalty.

Et maintenant, Dallas

Jordi Alba a profité de ce match pour faire ses débuts avec Miami à la 64e minute, et retrouver ainsi son ancien coéquipier à Barcelone.

Désormais, Messi et ses nouveaux amis ont rendez-vous dimanche avec le FC Dallas, en 8e de finale de cette Leagues Cup.