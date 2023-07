La vie en rose ! L’Inter Miami a annoncé la signature de Lionel Messi jusqu’en 2025 samedi. L’Argentin devrait être officiellement présenté par son nouveau club ce dimanche, avant d’effectuer ses débuts sous les couleurs floridiennes vendredi contre Cruz Azul dans le cadre de la Leagues Cup. « Je suis très heureux d’entamer cette nouvelle étape de ma carrière avec l’Inter Miami et aux Etats-Unis », a déclaré l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, cité dans un communiqué.

« C’est une chance fantastique et ensemble nous continuerons ce merveilleux projet. Notre but est de travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés et je suis très impatient à l’idée d’y contribuer dans mon nouveau club », a ajouté le septuple Ballon d'or, sacré champion du monde l’hiver dernier avec l’Argentine.

La Pulga aura du boulot : l’Inter Miami est actuellement dernier de la division Est de la MLS. Bon point : il connaît déjà très bien l’entraîneur, Gerardo « Tata » Martino, qui l’a dirigé à Barcelone en 2013-2014, puis en sélection de 2014 à 2016. Son arrivée constitue l’évènement le plus important pour la MLS depuis 2007, moment de la signature au Los Angeles Galaxy de David Beckham, maintenant devenu l’un des propriétaires de l’Inter Miami.

Un rêve « devenu réalité »

« Il y a dix ans, lorsque j’ai entrepris d’établir une nouvelle équipe à Miami, j’avais dit que je rêvais d’amener les plus grands joueurs du monde dans cette ville extraordinaire », a souligné le Spice Boy, déterminé à « contribuer au développement du football aux Etats-Unis et construire un héritage pour la prochaine génération de ce sport que nous aimons tant ».

« Aujourd’hui, ce rêve est devenu réalité. Je ne pourrais être plus fier de voir un joueur du calibre de Leo rejoindre notre club et je suis aussi ravi d’accueillir un bon ami et sa famille au sein de la communauté de l’Inter Miami. La prochaine phase de notre aventure commence et je suis impatient de voir Leo entrer sur le terrain », a-t-il ajouté.

L’Argentin fera sa première apparition publique avec l’Inter Miami dimanche lors d’une cérémonie haute en couleur qui pourrait réunir 18.000 personnes. Il tiendra ensuite une conférence de presse lundi et participera à son premier entraînement mardi. Messi devrait être rejoint à Miami par un autre joueur de classe mondiale, l’Espagnol Sergio Busquets, avec l’ambition de sortir le club des tréfonds du classement.