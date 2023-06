Quatre jours. On se demandait, après son dernier match samedi contre Clermont, combien de temps mettrait Lionel Messi pour dire à quel point il avait été déçu de son passage au PSG. Ça n’a donc pas tardé. Mercredi soir, l’Argentin a accordé une interview aux journaux catalans Sport et Mundo Deportivo. Il y explique avoir choisi l’Inter Miami, et revient sur ces deux dernières saisons dans le club français, qu’il quitte avec « un sentiment mitigé ».

Si les supporteurs parisiens ont montré samedi en le sifflant qu’ils ne garderont pas un très bon souvenir de lui, l’inverse est vrai aussi. « La première année a été très difficile, comme je l’ai déjà dit, pour différentes raisons. La deuxième année, les six premiers mois, je me suis senti très bien, très à l’aise au club, dans la ville, avec ma famille, assure-t-il. Au milieu, il y a eu la Coupe du monde, qui a marqué un tournant pour toutes les équipes. Cela a beaucoup conditionné la saison. J’espérais finir autrement, mais bon. Ça a été deux années difficiles pour moi en général. Je n’étais pas heureux. Cela affectait ma vie de famille. Mais elles sont derrière moi maintenant. »

« Un peu plus loin que l’aspect sportif »

Il est vrai qu’il y a eu un avant et un après Mondial pour Messi, 12 buts et 14 passes décisives en 19 matchs sur la première partie de saison, puis 9 buts et 6 passes en 22 rencontres ensuite. Cette expérience parisienne a en tout cas fait partie des motivations qui l’ont poussé à rejoindre Miami. En Floride, l’Argentin espère mener une vie plus tranquille, où il pourra s’occuper davantage de ses enfants.

« J’ai raté beaucoup de choses de leur vie. À Barcelone, j’allais les chercher à l’école, ici je le faisais beaucoup moins, je partageais moins d’activités avec eux. C’est aussi ce qui a motivé ma décision, renouer avec eux, profiter du quotidien, dit-il. J’ai eu la chance de tout réussir dans le football et maintenant cela va un peu plus loin que l’aspect sportif. » David Beckham, propriétaire de la franchise floridienne, a apparemment su trouver les mots pour le convaincre.