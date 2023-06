West Ham aura dû patienter 58 ans pour être tout en haut d’une compétition européenne de premier plan. Le club anglais a en effet remporté la Ligue Europa Conférence en s’imposant 2 à 1 en finale contre la Fiorentina mercredi à Prague.

Les hommes de David Moyes l’ont emporté grâce à un but en fin de match de Jarrod Bowen (90e). Les Hammers succèdent au palmarès de la C4 à la Roma et s’assurent ainsi une place en Ligue Europa. A l’exception de la coupe intertoto en 1999, avec cette victoire, le club anglais remporte son premier trophée depuis une Coupe d’Angleterre en 1980. Sur la scène européenne, leur précédent titre majeur remontait à la Coupe des vainqueurs de coupe 1965. Pour la Fiorentina en revanche, c’est encore une désillusion après leur défaite en finale de la Coupe d’Italie face à l’Inter Milan le 24 mai.

La Fiorentina répond du tac au tac

A l’Eden Arena, remplie de 18.000 spectateurs, les deux équipes se sont neutralisées dans une première mi-temps pendant laquelle West Ham n’a décoché qu’un seul tir cadré, par l’attaquant Michail Antonio (1re). Les Londoniens ont ouvert le score peu après l’heure de jeu sur un penalty sifflé après une faute de main du capitaine de la Viola Cristiano Biraghi, confirmée par la VAR. Saïd Benrahma a marqué en force à droite en trompant le gardien Pietro Terracciano (62).

Mais les joueurs de la Fiorentina n’ont pas lâché, et ont égalisé cinq minutes plus tard grâce à une frappe croisée dans la surface du milieu Giacomo Bonaventura (67). La Viola a pris les commandes du jeu pour tenter de se mettre à l’abri avec notamment une frappe de loin de Biraghi facilement captée par le gardien international français Alphonse Areola (76). West Ham a ensuite attaqué dans les dix dernières minutes et Jarrod Bowen, bien lancé dans le dos de la défense italienne par Lucas Paqueta, a battu Terracciano d’une frappe lourde (90).

Areola satisfait

« Ça a été difficile pour tout le monde… on rentre dans l’histoire du club », a commenté Areola au micro de Canal+. « Ça fait du bien de rajouter une Coupe d’Europe à mon palmarès, celle-là, elle est assez spéciale parce que je l’ai joué du début à la fin », a ajouté le Français qui était le gardien désigné pour les matchs de C4 cette saison

Le match, tendu et émaillé de nombreuses fautes, a par contre été arrêté quelques minutes à la demi-heure de jeu. Alors qu’il allait tirer un corner, Biraghi a été atteint à l’arrière du crâne par des gobelets de plastique lancés par les fans de West Ham. Le joueur s’est fait soigner sur le terrain et le jeu a repris après un appel au calme fait dans le stade.

Plusieurs centaines de policiers avaient en outre été déployés dans la ville pour éviter les affrontements entre supporteurs qui avaient émaillé les deux matchs des demi-finales entre West Ham et le club néerlandais d’Alkmaar. Trois personnes ont été légèrement blessées dans une bagarre entre supporteurs dans un bar de la ville, selon la police tchèque qui a fait état de 16 arrestations.