Pour Damien Comolli, « il n’y a pas de sujet ». Le président du TFC l’a répété, ce mardi en conférence de presse : le vainqueur de la dernière Coupe de France jouera bien la Ligue Europa la saison prochaine. Comolli espère même tomber dans un groupe avec « les équipes les plus faibles afin d’aller le plus loin possible ».

Avec le succès sur Nantes (5-1) en finale au Stade de France le 29 avril, les Violets ont gagné le droit sur le terrain de disputer la deuxième compétition européenne, 14 ans après leur dernière apparition à ce niveau. Mais l’actionnaire du club, le fonds américain RedBird, est également celui de l’AC Milan, qualifié pour la prochaine Ligue des champions, ce qui contrevient au règlement de l’UEFA sur la multipropriété des clubs.









Deux clubs détenus par le même actionnaire ne peuvent en théorie pas être qualifiés en même temps pour une compétition européenne, et la priorité est donnée à celui qui dispute l’épreuve la plus prestigieuse, ici la formation italienne.

Ce mardi, Comolli a évoqué des discussions de longue date avec l’instance européenne, et être en possession de la licence club délivrée par l’UEFA depuis « le 11 mai ». Le dirigeant toulousain indique cependant se tenir prêt à effectuer des modifications au sein du conseil d’administration du club. « Pour l’instant, on n’a pas eu besoin d’en faire », a-t-il assuré.

La jurisprudence Red Bull

C’est en procédant à ce type de changements que les Autrichiens de Salzbourg avaient pu jouer la C1 en 2017, alors qu’ils appartenaient à Red Bull, également détenteur du club allemand de Leipzig, lui aussi qualifié pour cette épreuve.

Dans une interview à L’Equipe, publiée ce mardi, le président de la LFP Vincent Labrune a déclaré à ce sujet : « J’ai croisé les dirigeants toulousains la semaine dernière. Ils n’ont aucun doute sur leur participation à la Coupe d’Europe. J’ai envie de les écouter et de les croire. »





➕ d'infos sur notre première recrue @CesarGelabert10 👇https://t.co/SObW7Bj8hx pic.twitter.com/8cVIt3LfcG — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 6, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



En attendant, le récent 13e de Ligue 1 avance et a annoncé ce lundi une première recrue, typique de sa politique basée sur la data : César Gelabert, un milieu de 22 ans libre de tout contrat après deux saisons au CD Mirandés, en D2 espagnole. Formé au Real Madrid, le champion d’Europe U17 en 2017 (avec les actuels Barcelonais Eric Garcia et Ferran Torres) sera bientôt rejoint par d’autres joueurs, afin de remplacer des cadres en fin de bail, tels que Branco van den Boomen, Stijn Spierings, Brecht Dejaegere et le gardien Maxime Dupé.