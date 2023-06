Karim Benzema rejoint va bien rejoindre son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo dans le championnat saoudien. Le Ballon d'or français s’est engagé pour trois ans avec le club saoudien d’Al-Ittihad, basé à Jeddah, a appris mardi l’AFP d’une source interne au club.

« Benzema a signé un contrat pour son transfert à Al-Ittihad, pour une période de trois ans », a précisé cette source au sujet de l’attaquant de 35 ans. Le Français a joué son dernier match avec le Real dimanche face à l’Athletic Bilbao, après 14 saisons passées au sein du club madrilène.









Depuis la semaine dernière, la presse espagnole se fait l’écho de l’offre faramineuse venue de l’un des clubs phares de Riyad, rival d’Al-Nassr, où évolue depuis janvier Ronaldo. On parle d’un contrat monumental pour l’ancien attaquant des Bleus : un salaire de 100 millions par an, qui serait assorti d’une place d’ambassadeur de la candidature saoudienne pour la Coupe du monde 2030.

Dimanche, le Real avait officialisé la nouvelle de son départ. « Le Real Madrid et notre capitaine Karim Benzema se sont accordés pour mettre un terme à son passage brillant et inoubliable comme joueur dans notre club, disait le club dans un communiqué. Le Real Madrid souhaite montrer sa reconnaissance et toute son affection à celui qui est l’une de nos plus grandes légendes. » Les Merengues ont annoncé la tenue mardi à midi d’un hommage en présence du président Florentino Perez.