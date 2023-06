Il a tout gagné, et plusieurs fois, avec le Real Madrid et a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale avec les Bleus, après la Coupe du monde au Qatar. Alors, l’heure est-elle venue, pour Karim Benzema, de dire adieu au Vieux Continent et de voler vers le Golfe pour finir sa carrière ? C’est en tout cas ce qui semble se dessiner selon les médias espagnols, qui indiquent que l’attaquant formé à Lyon pourrait partir jouer en Arabie saoudite les deux prochaines saisons.

A 35 ans, Karim Benzema rejoindrait son ancien partenaire au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, qui a déjà succombé aux sirènes des dollars saoudiens. D’après la presse madrilène, KB9 toucherait 100 millions d’euros par saison et aurait un rôle d’ambassadeur pour le pays, qui candidate pour accueillir la Coupe du monde en 2030. Alors, ce choix de Karim Benzema vous semble-t-il idoine ? Aurait-il dû rester encore une ou plusieurs saisons au Real Madrid ? Le Ballon d'or fait-il une croix sur de possibles futures distinctions personnelles ? Racontez-nous.

