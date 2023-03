Karim Benzema, de héros à zéro de la presse madrilène. L’ancien international français s’est fait incendier après la défaite du Real Madrid sur la pelouse du Barça. Le quotidien sportif As a été sans pitié pour lui, en lui attribuant un 0/10 pour l’ensemble de son œuvre. Un poil exagéré, évidemment, mais KB9 a habitué son public à un certain degré d’excellence au point de rendre inacceptable toute forme de médiocrité.

« Encore une fois invisible, écrit As. Rien de rien. Il ne parvient pas à alimenter la possession en décrochant pour recevoir le ballon, ni ne semble imposer sa patte à l’intérieur de la surface. Il est à mille lieues de la version brillante qui lui a valu le Ballon d'or. » Ouch, ça fait mal.

Le « Chiringuito » lui cherche déjà un successeur

Toujours à Madrid, Marca s’est montré moins lapidaire, mais tout aussi inquiet pour le crack du Real. « Il n’est pas là, écrit le journal. Ou en tout cas, pas comme avant. On sent qu’il n’est pas bien physiquement à cause de ses problèmes physiques, et ça pèse dans le jeu et la prise de décision. »









Côté « Chiringuito », on en fait évidemment aussi des caisses. Les débats du dimanche soir ont ainsi tourné autour d’un potentiel successeur à Karim Benzema, dont le déclin semble acté pour tout le monde. Tout va très vite au Real.