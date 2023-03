Un qui rit, l’autre qui lève le sourcil. Xavi est apparu ravi de la victoire au buzzer de son Barça lors du clasico de dimanche contre le Real Madrid (2-1). Pour le Catalan, le titre est plus proche que jamais, bien que l’entraîneur et ancien joueur blaugrana se garde de fanfaronner à 12 journées de la fin de saison en dépit d’une avance confortable sur son dauphin.

« On fait un championnat extraordinaire, on en parle peu. Ce n’est pas définitif. Mais je crois qu’on peut commencer à apprécier ce qu’est en train de réaliser ce groupe. On est une famille. » Ok Xavin Diesel.

12 points à rattraper en 12 matchs

De l’autre côté, Carlo Ancelotti fait la moue. Mais il n’est pas tout à fait résigné non plus - on ne l’est jamais au Real Madrid. Et puis au pire, il sait que la Ligue des champions est la propriété du Real : « on va gagner quelque chose d’ici la fin de la saison, soyez-en sûrs ». Pour ce qui est de la Liga, rien n’est fini. « Il reste des matchs. Ce sera encore plus difficile, mais cette défaite ne veut pas dire qu’on ne va pas jouer à fond les matchs qu’il nous reste en Liga, on donnera tout. » 12 points à gratter en autant de journées, ça relève quand même de la mission impossible.