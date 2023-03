Pour la première fois depuis l’irruption du scandale arbitral et les accusations de corruption qui secouent le FC Barcelone depuis plusieurs semaines, le Real Madrid est sorti de son silence dimanche. Le club madrilène a annoncé qu’il allait demander à « faire partie de la procédure d’investigation » en tant que « partie lésée ».

Samedi, le président Florentino Pérez avait convoqué une réunion extraordinaire du comité directeur du club madrilène le lendemain. L’objectif était de réagir à l’inculpation vendredi par la justice espagnole du Barça et de plusieurs de ses anciens dirigeants pour « corruption », « abus de confiance » et « faux en écritures de commerce » dans l’affaire des versements d’argent suspects du club catalan à Jose Maria Enriquez Negreira, ex-haut responsable de l’arbitrage espagnol, également poursuivi.





Comunicado Oficial.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 12, 2023



Dimanche, le Real a manifesté dans un communiqué « sa profonde préoccupation concernant la gravité des faits », et a convenu que « pour défendre ses intérêts légitimes, il demandera à faire partie de la procédure d’investigation quand le juge l’ouvrira aux parties lésées », ce qui se rapproche de la constitution en partie civile dans le droit français.









Ces poursuites, décidées par le parquet de Barcelone, visent le Barça en tant que personne morale, ainsi que Josep Maria Bartomeu, à la tête du FC Barcelone entre 2014 à 2020, et Sandro Rosell, président du club catalan entre 2010 et 2014. Oscar Grau et Albert Soler, membres de l’ancienne équipe de Bartomeu, sont également poursuivis.