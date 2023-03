D’un but du 1-2 de Marco Ascensio refusé par le VAR pour un hors-jeu infime (81e) à la délivrance venue dans le temps additionnel d’un joueur (Franck Kessié) n’ayant encore jamais marqué en Liga (2-1, 90e+2), le Barça n'a pas été malheureux ce dimanche face à son rival historique. En remportant un Clasico acharné contre le Real Madrid, après avoir été vite mené au score sur un but contre son camp d’Araujo (0-1, 9e) puis égalisé par Sergi Roberto (1-1, 45e), les Catalans foncent clairement vers un nouveau sacre en Liga, avec 12 points d’avance (à 12 journées de la fin) sur la bande à Carlo Ancelotti.





Franck Kessié enfile son costume de super héros pour inscrire le but de la victoire pour le Barça dans le temps additionnel !



Si le but inattendu de l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan a fait chavirer un Camp Nou record cette saison (95.745 spectateurs), le Barça se garde évidemment bien d’officialiser son titre. « Il reste beaucoup de matchs, et on ne peut jamais laisser le Real Madrid pour mort, a immédiatement prévenu Sergi Roberto au micro de Movistar+. Douze points, c’est une distance compliquée à rattraper, mais cela dépendra de nous. »

Un nouveau Clasico le 5 avril en Coupe du roi

« On a désormais une très grande avance mais il faut rester zen, tranquille », a confié de son côté le héros du soir Franck Kessié, probablement auteur du but du titre donc. Cette joie collective intervient évidemment sur fond de lourdes accusations de corruption arbitrale qui secouent le Barça depuis plusieurs semaines.









Sur Movistar+, Thibaut Courtois n’a pas caché son abattement : « Il faut être honnête, on continuera à se battre jusqu’au bout, mais il y a quatre matchs de différence entre nous… Il n’y a rien d’impossible, mais ce sera très difficile ». Champion d’Espagne en titre, le Real Madrid de Karim Benzema va donc céder sa couronne dans les prochaines semaines et tenter de se consoler en Ligue des champions, ainsi qu’en Coupe du roi, où la demi-finale retour promet d’être bouillante, le 5 avril… au Camp Nou.