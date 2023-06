Karim Benzema ne remportera pas un 26e trophée avec le Real Madrid, qui lui aurait permis de décramponner son ancien coéquipier Marcelo et de devenir, seul, le joueur le plus titré de la Maison-Blanche. Le Ballon d'or sortant va quitter l’institution espagnole, où il évoluait depuis 2009, a annoncé son club ce dimanche.

« Le Real Madrid et notre capitaine Karim Benzema se sont accordés pour mettre un terme à son passage brillant et inoubliable comme joueur dans notre club, est-il indiqué dans le texte. Le Real Madrid souhaite montrer sa reconnaissance et toute son affection à celui qui est l’une de nos plus grandes légendes. » Les Merengues ont annoncé la tenue mardi à midi d'un hommage à leur futur ex-attaquant, en présence du président du club Florentino Perez.

Après l’OL et le Real, le Français s’apprête à découvrir le troisième club de sa carrière à 35 ans, qui devrait être Al-Ittihad, tout récent champion d’Arabie saoudite.





Im-pres-sion-nant !!! - Sofascore / 20 Minutes

Depuis la semaine dernière, la presse espagnole se fait l’écho de l’offre faramineuse venue de l’un des clubs phares de Riyad, rival d’Al-Nassr, où évolue depuis janvier Cristiano Ronaldo, l’ancien compère de KB9 au Real. Et d’un contrat monumental pour l’ancien attaquant des Bleus : un salaire de 200 millions sur deux ans, qui serait assorti d’une place d’ambassadeur de la candidature saoudienne pour la Coupe du monde 2030.

Des réponses évasives jeudi soir lors d’une cérémonie

Jeudi soir, Benzema s’était montré évasif lors de la cérémonie organisée par le quotidien espagnol Marca en hommage à sa carrière. Tout d’abord au moment de répondre à une petite fille, qui lui demandait s’il allait rester au Real Madrid : « Pour le moment je suis ici, je m’entraîne, je profite de chaque jour et samedi [dimanche en fait] il y a match », lui avait-il répondu en souriant. Relancé quelques minutes plus tard, le sourire avait disparu. « Pourquoi je vais parler de mon avenir si je suis ici ? Ceux qui parlent, c’est sur Internet et la réalité, ce n’est pas Internet », avait éludé KB9.

Les supporteurs merengues avaient toutefois déjà commencé à digérer l’information, selon la Cadena Ser. Avant même son officialisation, ils se préparaient à commémorer le dernier match de leur capitaine au Real, ce dimanche à 18h30 au Santiago-Bernabéu contre l’Athletic Bilbao, lors de la dernière journée de Liga.





Le Real va désormais devoir remplacer le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la Liga et de la Ligue des champions. Quant à l’Arabie saoudite, le royaume confirme qu’il entend compiler les stars des années 2000 et 2010 grâce à sa puissance financière. Prochaine étape, la signature de Lionel Messi, qui a disputé samedi contre Clermont son dernier match avec le PSG ?