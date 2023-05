Pour son dernier match de la saison au Stadium, le TFC accueille Auxerre, samedi soir. Une rencontre avec beaucoup plus d’enjeu pour l’AJA, à la lutte pour ne pas descendre, que pour Toulouse, tranquille 13e de Ligue 1 à deux journées de la fin. Cependant, il s’agira d’un rendez-vous spécial pour les supporteurs du récent vainqueur de la Coupe de France.





Quatre titulaires indiscutables, acteurs majeurs de la remontée dans l’élite l’an dernier et de la belle saison actuelle, vont quitter les bords de Garonne. Le club a annoncé ce vendredi dans un communiqué sur Twitter que le capitaine belge Brecht Dejaegere ainsi que les Néerlandais Branco van den Boomen et Stijn Spierings et le gardien Maxime Dupé ne prolongeraient pas des contrats qui expirent tous au 30 juin. Les Violets vont donc se retrouver privés de leur très précieux trio néerlandophone de l’entrejeu, dont l’avenir faisait l’objet de beaucoup de débats chez les fans depuis des mois, et de leur portier.

Rhys Healey s’en va aussi

La data va devoir tourner à fond pour pallier ces départs, auxquels il convient d’ajouter celui de l’attaquant anglais Rhys Healey, chouchou du Stadium.









Le « pichichi » de Ligue 2 en 2021-2022 (20 buts) n’a joué que trois matchs en L1 (une réalisation) avant de passer le reste de la saison à l’infirmerie à cause d’une blessure au genou.