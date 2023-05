Avec six points d’avance sur son dauphin lensois à deux journées de la fin, le Paris Saint-Germain à neuf doigts et deux phalanges sur l’Hexagoal, le trophée à l’esthétique douteuse qui récompense le champion de France. Le titre pourrait être officialisé dès le déplacement à Strasbourg samedi soir, mais le club ne va pas sortir les cotillons et les langues de belle-mère. Surtout pas Christophe Galtier, plus que jamais sur un siège éjectable après une saison très moyenne selon les standards parisiens.

Ce vendredi en conférence de presse, le futur ex-technicien du PSG, en poste depuis moins d’un an et sous contrat jusqu’en juin 2024, l’a joué stoïque devant son probable remplacement. « Sur le fait qu’il y ait des noms qui circulent, ça fait partie de mon métier, du football, a-t-il réagi. C’est comme ça. Ça ne me perturbe pas du tout. Il y a ce que vous écrivez, les journalistes, et ce que moi, je vis au quotidien. »

« On n’a pas parlé de la saison prochaine »

José Mourinho, Thiago Motta, Luis Enrique ou Xabi Alonso font partie de la liste des successeurs dont les noms sont sortis ces derniers jours. Mais Galtier assure n’avoir eu aucune information de la part de ses dirigeants.









« Je suis en relation permanente avec Luis [Campos, le conseiller football], tous les jours quand il est là, et il est très souvent là. Quand il n’est pas là, on communique très souvent par téléphone. Je vois très souvent mon président [Nasser Al-Khelaïfi] soit avant les matchs, soit après les matchs. On n’a pas parlé de la saison prochaine. » Ce n’est pas forcément un bon signe.