Pour Éric Cantona, « le football français n’a pas d’histoire »

Depuis la fin de sa carrière de footballeur en 1997, on connaissait Éric Cantona acteur mais aussi peintre. L’ancienne idole d’Old Trafford se lance désormais dans la chanson. Dans Le Parisien ce vendredi, il évoque cette nouvelle facette de sa personnalité, à l’approche de la sortie de ses deux premiers morceaux, le 2 juin, qu’il a aussi écrits et composés. Et avant de lancer sa tournée en octobre, qui démarrera – comme par hasard – dans un théâtre de Manchester.

Mais « Canto » garde aussi un avis sur beaucoup d’autres choses, et notamment sur son sport de prédilection. « Le football français n’a pas d’histoire, cingle-t-il. C’est le seul pays au monde où une même ville n’abrite pas deux équipes. Alors oui, il y a des gens qui aiment le football, il y a de vrais fans, mais pas assez pour avoir deux clubs dans une même ville. »

Plutôt Red Star que PSG

Le Marseillais désormais installé à Lisbonne prend l’exemple de la capitale de son pays, avec lequel il entretient depuis longtemps des rapports conflictuels : « Je suis peut-être un vieux con, mais je préfère soutenir un football qui a une âme, qui a quelque chose qui me touche. Du côté de Paris, j’irai plutôt voir le Red Star, à Saint-Ouen, que le PSG. »

Plus généralement, Cantona, qui avait appelé au boycott du Mondial au Qatar, s’insurge contre le système économique global, dans lequel baigne son sport de prédilection. « J’aime toujours le football. Mais il y a certaines dérives qui me plaisent moins, qui sont nées de sa médiatisation, comme la "sursponsorisation" et les sommes folles qu’elle engendre, et qui pervertissent l’être humain. C’est partout, pas seulement dans le sport. »