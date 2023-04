Ils semblaient faits pour se rencontrer et c’est chose faite. Eric Cantona et Alban Lenoir sont des adversaires de choc dans AKA de Morgan S. Dalibert disponible sur Netflix ce vendredi. Le premier y incarne un parrain brutal. Le second y joue une montagne de muscles, flic infiltré capable de massacrer une armée à coups de poing.

« Il y a de l’action et du fond dans ce film, résume Eric Cantona pour 20 Minutes. La fin est très surprenante. » Et il n’y a pas qu’elle ! Le face-à-face de ces deux hommes met les nerfs du spectateur à rude épreuve tout au long de ce polar nerveux où l’action ne manque pas.

Un super duo de cinéma

« J’ai beaucoup travaillé le background de mon personnage », déclare Alban Lenoir. Ne serait-ce que physiquement la star du diptyque Balle perdue impressionne. Le comédien dévore l’écran avec sa puissante stature dans le rôle du héros au passé chargé. « Il fallait qu’on soit convaincu que mon personnage peut étaler quelqu’un d’une pichenette, » insiste l’acteur dont la performance convaincante ne se limite pas qu’aux bastons.

Alban Lenoir parvient à tenir tête à Eric Cantona qui fait vraiment peur dans sa peau de gangster rendu d’autant plus brutal qu’il sait qu’il est au bout du rouleau. « J’ai puisé dans des choses personnelles mais aussi dans l’écriture d’un scénario très fort. » Ennemis à l’écran, les deux comédiens étaient sur la même longueur d’onde sur le plateau. « J’étais un peu amoureux du professionnalisme d’Eric », reconnaît Alban Lenoir. « Et moi, c’est pareil avec Alban, » avoue Eric Cantona. Il ne reste plus qu’à réunir de nouveau ce magnifique duo de cinéma sur un prochain tournage.