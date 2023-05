La Liga a pris des airs de Coupe du monde 2014, mercredi sur la pelouse de Villarreal. Souvenez-vous donc, lorsque Luis Suarez avait signé l’un des gestes les plus ahurissants de l’histoire du football en mordant Giorgio Chellini, en plein choc Italie-Uruguay (0-1). L'ancien buteur de Liverpool et du Barça avait alors échappé à la vigilance de l’arbitre, et c’est également ce qui s’est produit mercredi lors de Villarreal-Cadiz (2-0). On disputait la 61e minute de jeu et l’international algérien Aïssa Mandi s’est littéralement fait mordre l’épaule par Ivan Alejo, l’ailier droit de Cadiz.





Aissa Mandi s'est fait mordre aujourd'hui par un joueur de Cadiz. pic.twitter.com/lD3D3zq20W — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) May 24, 2023



L’incroyable coup de sang du joueur espagnol de 28 ans a surpris le joueur formé au Stade de Reims, et n’a pas du tout été sanctionné par l’arbitre de la rencontre. Reste à savoir si la Liga s’emparera de cette agression a posteriori, quand on se rappelle que Luis Suarez avait finalement écopé de neuf matchs de suspension en 2014, à défaut d’une expulsion le jour J.









Déjà au cœur d’une polémique

A noter que celui qui est surnommé « Ivi » en Espagne avait déjà été au cœur d’une polémique en décembre, qui prend un tout autre écho depuis dimanche. A la suite de l’élimination du Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar, il avait en effet publié un tweet visant Vinicius, avec des émojis de singes.

« Comme vous l’avez vu, j’ai supprimé un tweet parce que je me suis rendu compte qu’une interprétation avait été faite, et qu’elle n’était pas celle que je voulais transmettre », avait ensuite tenté (en vain) de se justifier Ivan Alejo. Ce nouveau dérapage, cette fois sur le terrain, pourrait lui coûter cher.