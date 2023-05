On sait désormais que le triste match Valence-Real Madrid (1-0) fera date dans l’histoire du « sérieux problème » du racisme (dixit le président de la Fédération de football espagnole) dans les stades de football espagnol. Depuis trois jours, les réactions se multiplient en effet en Liga et jusqu’au Brésil, où la victime du soir Vinicius est soutenue, y compris par le chef de l’Etat Lula. Face à toutes ces réactions après les insultes racistes de supporteurs à nouveau subies par l’attaquant du Real Madrid, les conséquences n’ont cette fois pas traîné.

La police espagnole a notamment annoncé mardi avoir arrêté quatre personnes impliquées dans la pendaison sous un pont de Madrid d’un mannequin à l’effigie de « Vini », avant un derby contre l’Atlético en Coupe du Roi fin janvier. Puis les forces de l’ordre ont indiqué que trois jeunes hommes suspectés d’avoir proféré des insultes racistes au Brésilien dimanche au stade de Mestalla avaient été interpellés à Valence. Si la réaction du patron de la Liga Javier Tebas a été pour le moins surprenante dimanche, la Fédé espagnole vient déjà d’annoncer des conséquences sportives à cette affaire mardi soir. Vinicius, qui avait écopé d’un carton rouge dans le temps additionnel de ce match à Mestella, ne subira pas de matchs de suspension.

La tribune Mario Kempes de Mestalla sanctionnée

« Vu les allégations et les preuves vidéographiques apportées par le Real Madrid quant à l’expulsion à la 90e+5 de Vinicius », la commission de discipline a décidé d’annuler les « conséquences disciplinaires » de cette expulsion et d’autoriser le Brésilien à rejouer dès ce mercredi (19h30) contre le Rayo Vallecano à Bernabeu, pour la 36e journée de Liga. Il s’agit d’une décision sans précédent en Espagne. Par ailleurs, ce « comité de compétition », équivalent de la commission de discipline en France, a décidé d’ordonner la fermeture de la tribune Mario Kempes du stade Mestalla de Valence, d’où sont provenues les injures racistes qui ont ciblé Vinicius, pour une durée de cinq matchs, à cheval entre la saison actuelle et la prochaine donc.

Il a aussi infligé une amende financière au club du Valence CF. « Il a été prouvé que, comme écrit par l’arbitre dans son rapport d’après-match, il y a eu des cris racistes envers Vinicius, joueur du Real Madrid, durant le match, altérant le déroulement normal dudit match. Ces infractions étant très graves, il a été décidé d’imposer au Valence CF une sanction économique de 45.000 euros », a annoncé cette commission. Celle-ci est composée d’un représentant de la Liga, un autre de la fédération et un dernier du Conseil supérieur des Sports espagnols (équivalent du secrétariat d’Etat aux Sports en France).

L’arbitre VAR démis de ses fonctions ?

« Cette commission considère que l’appréciation de l’arbitre a été influencée par l’omission de la totalité de l’échauffourée, ce qui a débouché sur une décision arbitrale erronée. En effet, le fait qu’une partie déterminante des faits ait été omise l’a poussé à adopter une décision arbitraire. Et ce, car il lui a été impossible d’évaluer de manière adéquate ce qu’il s’est passé », ont précisé les responsables dans leur communiqué, au terme d’une réunion qui a duré plus de sept heures d’après la presse espagnole. Dans une échauffourée entre joueurs valencians et madrilènes, Vinicius avait porté un coup au visage d’Hugo Duro, mais les images du VAR n’avaient montré à l’arbitre que la fin de l’incident, et non l’agression au préalable du joueur du Valence CF, qui bloquait totalement, pendant plusieurs secondes, l’international brésilien.









« J’ignore si c’est juste ou pas. Moi, je pense qu’il faut censurer absolument toute forme de racisme. Ce qui se passe dans le cours du jeu, c’est autre chose. Ça me surprend qu’ils lui aient retiré son carton rouge, une chose n’a rien à voir avec l’autre », a glissé Xavi en conférence de presse après le revers (3-1) du FC Barcelone à Valladolid mardi soir. Plus tôt dans la journée, la Fédération espagnole a procédé à la suspension de l’arbitre chargé du VAR du match Valence CF-Real Madrid, Nacho Iglesias Villanueva, qui a « omis » de montrer l’intégralité de l’accrochage entre Vinicius et Hugo Duro, qui avait injustement échappé à toute sanction sur le coup. Selon la presse, Iglesias Villanueva a même été démis de ses fonctions d’arbitre par la RFEF. La fédération n’a pas souhaité commenter cette information.