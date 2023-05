Les réactions se multiplient, ce lundi, au lendemain des insultes racistes (à nouveau) subies par Vinicius lors d’un match de Liga. A Valence (1-0), l'attaquant brésilien du Real Madrid a été qualifié de « singe » à plusieurs reprises par des spectateurs du stade Mestalla. Le club valencian veut tout d’abord se montrer très ferme au sujet de ses supporteurs ayant scandé le terme « mono » dimanche, si on en croit un communiqué publié lundi : « Le Valencia CF a déjà ouvert une procédure disciplinaire et il appliquera la plus grande sévérité à l’encontre des supporteurs impliqués, en les expulsant du stade à vie ».





COMUNICADO OFICIAL | El Valencia CF expulsará del estadio de por vida a los aficionados que profirieron gestos racistas a Vinícius Jr.



Valence informe que la police a pour l’instant identifié l’un des spectateurs ayant « fait des gestes racistes envers Vinicius ». Le parquet de Valence a parallèlement indiqué avoir ouvert une enquête ce lundi pour « un délit de haine » présumé après ces insultes à caractère raciste à Mestalla, a-t-on appris lundi de sources judiciaires.

« Un sérieux problème »

De même, le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a, ce lundi, tenu une conférence de presse très différente de la première réaction du patron de la Liga Javier Tebas, qui avait uniquement chargé les déclarations de Vinicius dimanche soir.

« Nous devons reconnaître que nous avons un sérieux problème dans notre pays de comportement, d’éducation, de racisme, a confié Luis Rubiales. Même s’il ne s’agit que d’une personne ou d’un groupe de personnes, cela touche tout le football espagnol. Vinicius a bien plus raison qu’on ne le pense. » Cette fois, hormis Javier Tebas, l’Espagne semble être déterminée à prendre à bras-le-corps son « sérieux problème » de racisme.