Un Real Madrid à deux vitesses. D’un côté, celui qui cartonne en Ligue des champions. De l’autre, la version un peu plus dissipée sur les terrains de Liga. En l’absence de Karim Benzema, blessé, les Merengue se sont inclinés 4-2 à Gérone, au terme d’une rencontre marquée par un quadruplé de Valentin Castellanos, dont c’était le grand soir.

L’Argentin devient le premier joueur à marquer quatre buts en Liga contre le Real depuis 1947, et fait mieux que des joueurs comme Lionel Messi et Luis Suarez, qui eux n’ont inscrit au mieux « qu’un » triplé. En Ligue des champions, Lewandowski avait réussi le « poker » contre la Maison Blanche avec le maillot du Borussia Dortmund.

Indépendament de la qualité du joueur, l’exploit a été rendu possible par la paresse des hommes de Carlo Ancelotti, soulignée par l’entraîneur italien en conférence de presse d’après-match. « Aujourd’hui l’équipe n’a pas joué. Le niveau individuel a été en dessous de la normale, pour tout le monde. On était nerveux, dès l’entame, on a perdu un peu le contrôle, et quand on a eu l’impression que la pause pouvait nous faire du bien, on a encaissé le troisième but, et le match s’est compliqué. »

Manque d’engagement

En l’absence de Karim Benzema, Vinicius a pris le leadership de l’équipe (un but et une passe décisive). Une prestation insuffisante pour combler les manques collectifs. « Si on ne met pas d’engagement en défense, on a des difficultés à gagner les matchs. Si on met de l’engagement, on gagnera tous les matchs. C’est la clé. On n’en a pas mis aujourd’hui. Sur les sept derniers matchs, on avait gardé notre cage inviolée six fois, et ce soir, on encaisse quatre buts… Parce qu’il n’y avait pas d’engagement. Les joueurs l’ont compris, et s’il le faut, je le répéterai tous les jours. »