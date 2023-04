Chelsea - Real Madrid EN DIRECT : Le Real se réveille, les Blues sauvés par le poteau... Suivez le quart de finale retour avec nous...

20h50 : Le Real ne change rien

C'est le même onze qu'à l'aller, alors que les Blues ont fait quatre changements: Cucurella pour Chilwell (suspendu) et Chalobah pour Koulibaly (blessé) derrière, Gallagher et Havertz pour Sterling et Félix devant.





📋✅ Voici notre 𝗫𝗜 de départ pour ce soir !

