Le scandale arbitral dans lequel est empêtré le FC Barcelone connaît des rebondissements inattendus. Jusqu’à une guerre des mots vraiment pas maligne entre le club catalan et le Real Madrid au sujet de Franco, le dictateur au pouvoir de 1936 à 1975 au pays.

Lundi, lors de la conférence de presse organisée pour expliquer sa version de l’affaire, le président catalan Joan Laporta a dénoncé l’insolence du Real, qui s’est plaint d’avoir été lésé par l’arbitrage pendant toutes ces années. « Le Real Madrid est un club qui, historiquement, a été favorisé par les décisions arbitrales. Un club qui a été considéré comme l’équipe du régime », a-t-il déclaré.

La réponse du Real en vidéo

Dans la soirée, le club madrilène s’est vengé avec une vidéo détonante, qui commence par une question : « Qui a été le club du régime ? » Suit une série de faits censée dédouaner le Real et charger son rival : « Le Camp Nou a été inauguré par le ministre général de Franco, José Solis Ruiz », « le Barça a remis son insigne à Franco, l’a nommé membre d’honneur en 1965, l’a décoré à trois reprises, et a été sauvé trois fois de la faillite par ses décisions », ou encore « le Barça a remporté huit fois la Liga et la Coupe à neuf reprises sous Franco ».





pic.twitter.com/kILbbHbnzv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 17, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



En conclusion, une célèbre phrase de Santiago Bernabeu, le président historique du club qui a donné son nom au stade du Real : « Quand j’entends que le Real Madrid a été le club du régime, ça me donne envie de déféquer sur le père de celui qui déclare cela. » La fin de saison s’annonce sereine en Espagne.