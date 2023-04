L’heure est à la contre-attaque du côté du Barça. Secoué depuis deux mois par un scandale arbitral désormais connu sous le nom d'« affaire Negreira », le club catalan a organisé une conférence de presse ce lundi pour défendre sa version des faits dans cette histoire de paiements à un ancien haut responsable arbitral, qui a conduit la justice espagnole à inculper mi-mars le club et ses anciens présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell.

Offensif, le président actuel Joan Laporta a assuré que le Barça n’avait « jamais rien fait pour obtenir un avantage sportif », évoquant une « campagne de dénigrement » à l’encontre de son club. « Le FC Barcelone n’a jamais eu pour objectif final ou pour intention de fausser la compétition, a insisté le dirigeant catalan. Il n’avait pas la capacité de désigner des arbitres [pour] modifier les résultats sportifs. »





FC Barcelona president @JoanLaportaFCB presents the conclusions of the Compliance Department's preliminary report: pic.twitter.com/F0MqaQvPlL — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 17, 2023



D’après le parquet, le club catalan aurait versé plus de 7,3 millions d’euros à l’ancien numéro 2 de l’arbitrage espagnol Jose Maria Enriquez Negreira entre 2001 et 2018, en échange de conseils sur des questions arbitrales. Le Barça « a conclu et maintenu un accord verbal strictement confidentiel » avec Negreira « afin qu’en sa qualité de vice-président du CTA et en échange d’argent, il mène des actions tendant à favoriser le FCB […] et donc dans les résultats des compétitions », a assuré le parquet dans un document judiciaire.

Enquête de l’UEFA

Des accusations rejetées lundi par Joan Laporta, pour qui le parquet « n’a pas été en mesure de démontrer que les paiements effectués aux sociétés » détenues par Negreira « aient pu influencer les arbitres ou le résultat de quelque match que ce soit ». « Ils n’ont pas pu le démontrer car ce n’était pas possible », a insisté le président du Barça, en assurant que les services pour lesquels le club a effectué des paiements étaient légaux et documentés. « Il n’y a pas eu de délit de corruption », a-t-il insisté.

La semaine dernière, le Barça avait demandé dans un communiqué la démission de Javier Tebas, le patron de la Ligue espagnole, qui aurait remis au parquet une lettre impliquant à tort deux anciens présidents du club. Le 23 mars, l’UEFA a annoncé l’ouverture d’une enquête concernant une « éventuelle violation du cadre juridique » de l’instance, qui pourrait compromettre la participation du FCB à la Ligue des champions la saison prochaine.