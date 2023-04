Le FC Nantes a connu de belles émotions depuis la reprise post-Coupe du monde, avec un 16e de finale de Ligue Europa contre la Juventus et une nouvelle épopée en Coupe de France. Sauf qu’en Ligue 1, les Canaris n’avancent plus. Face à Auxerre dimanche, ils ont prolongé leur série avec un huitième match d’affilée sans victoire. Défait (2-1) et dépassé au classement par les Bourguignons, le FCN est désormais 15e avec tout juste deux points d’avance sur Strasbourg, 17e et premier relégable en cette saison à quatre descentes. De quoi passablement énerver Antoine Kombouaré.

« Aujourd’hui les joueurs ne sont pas concernés par le maintien (…). Apparemment ils préfèrent qu’on soit dans la mouise, et qu’on se retrouve 17es pour pouvoir se réveiller, a débriefé l’entraîneur à chaud sur Prime Video. Moi je suis partant hein ! Ils aiment jouer avec la pression, donc on va rire. En tout cas aujourd’hui, j’entends les Auxerrois dire qu’on est une bonne équipe mais non, on est une équipe de merde. »





😱 Antoine Kombouaré : "On est une équipe de mer**."



😱 Antoine Kombouaré : "On est une équipe de mer**."

La réaction hallucinante du coach du @FCNantes, consterné par l'attitude de ces joueurs… pic.twitter.com/CYxd98Obse — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 16, 2023



Un peu plus tard en conférence de presse, AK a prolongé sa pensée, de manière un peu plus posée. « On n’est pas conscient que le danger de la relégation nous guette. Peut-être qu’en étant dans la zone rouge, on va enfin réagir », a-t-il dit, avant de se vouloir encourageant : « J’ai un groupe qui aime la difficulté. J’ai confiance dans mon groupe qui aime jouer avec la pression. On va voir s’il réagit. » Il n’y aura pas le droit à l’erreur lors de la réception de Troyes, 18e, le week-end prochain.