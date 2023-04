Au stade Vélodrome,

Un grand ouf de soulagement accompagné d’un large sourire. C’est la célébration offerte par Vitinha, l’attaquant de l’Olympique de Marseille, accompagnée d’un long souffle, en zone mixte après son doublé inscrit contre Troyes, dimanche soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Le Portugais débarqué cet hiver pour 32 millions avec l’étiquette de la recrue la plus chère de l’histoire du club, a enfin débloqué son compteur but pour offrir une précieuse victoire à l’OM au stade Vélodrome (3-1).









D'abord avec puissance, en récupérant un ballon mal dégagé après son premier centre, pour venir le catapulter sous la barre de Gallon dès la 2e minute du match. De quoi parfaitement lancer son équipe, qui n’avait plus gagné à domicile en championnat depuis le 14 janvier dernier. Puis avec malice, ensuite, en reprenant du plat du pied une tête de Kolasinac déviée sur la barre, pour inscrire un but tout fait ou presque (64e).

« Je le trouve intelligent, bon dans la surface »

En deux actions, il a su montrer de quoi il était capable avec son envie et sa frappe de balle, et son sens du placement. De quoi pouvoir venir fêter ce premier doublé, en trois titularisations seulement il faut le rappeler, avec quelques mots de Français. « Merci beaucoup, ces buts sont très importants pour moi, pour ma tête. C’est bien pour la confiance, et pour le club. Je vais continuer de travailler, et les buts vont venir », s’est-il réjoui.

Tout n’est bien sûr pas encore parfait, à l’image de son incroyable raté devant le but troyen quelques minutes après l’ouverture du score (12e), mais son association avec Alexis Sanchez a fait très mal à Troyes, avec certes un niveau très faible. L’ancien marseillais et capitaine troyen, Adil Rami, en sait quelque chose puisqu’il était au marquage du jeune portugais. « J’ai vu qu’il avait beaucoup de pression, en plus il passe du championnat portugais au championnat français, c’est quand même une grosse différence. En plus c’est Marseille, c’est pas un club, on le sait bien, c’est un pays dans un pays. Mais ça va, franchement j’aime beaucoup ce profil de joueur, qui joue dos au but, avec les bras. Je le trouve intelligent, bon dans la surface. Maintenant on le sait, un joueur en confiance, ce n’est pas pareil. Donc je pense que ça va lui faire du bien d’avoir inscrit un doublé. »

« On lui a dit de continuer à bosser »

Après une arrivée « difficile », comme il l’a lui même admis, Vitinha marque un doublé au moment où les Marseillais enchaînaient les contre-performances (trois nuls lors des quatre derniers matchs). Et au moment où les supporteurs commençaient à un peu s’inquiéter de son faible temps de jeu, et de ses performances quand il jouait. Surtout quand ils ont vu Terem Moffi, également annoncé du côté de l’OM au mercato hivernal, claquer son ciseau en ligue Europa conférence, jeudi dernier, avec Nice.

Mais ses coéquipiers, et le staff, n’ont pas douté, et ont tout fait pour le mettre dans les meilleures dispositions. « Moi, comme l’ensemble du groupe, on a essayé de l’accueillir du mieux possible. J’ai une connaissance en commun, Simon Banza, avec qui il jouait à Braga, qui m’a envoyé un message pour me dire qu’il était assez timide, et que c’était bien de pouvoir l’intégrer. Ça n’a pas toujours été simple, mais on lui a dit de continuer à bosser, et ce soir ça paye. Je suis particulièrement content pour lui », l’a félicité Jonathan Clauss. Des dires confirmés par le principal intéressé : « Depuis que je suis arrivé, l’équipe et le staff me demandent si tout va bien, ils m’encouragent, tout le monde est très gentil. »

« Avant/après trêve internationale »

Pour son entraîneur, « il y a un avant et un après sélection nationale », et la trêve lui a servi de déclic : « Je suis content de lui, tout le monde est content de lui. Il lui a fallu du temps, mais il apporte de la fraîcheur, de l’énergie, il attaque les espaces. Quand il est dans la surface c’est un danger pour les autres », a souligné Igor Tudor, qui a dû apprécier le cadeau de son attaquant pour son 45e anniversaire.

Les signes ne trompent pas, et le Croate n’est, lui, pas du genre à faire de faveur. Vitinha est resté jusqu’au coup de sifflet final sur la pelouse du stade Vélodrome, à la différence de Sanchez sortir à la 75e minute. Désormais, tout Marseille espère voir l’attaquant maintenir l’OM à la 2e place de Ligue 1 jusqu’à la fin de saison, une place de dauphin retrouvée dimanche soir grâce à sa très bonne performance dimanche soir.