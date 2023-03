Coup dur pour Azzedine Ounahi et pour l’Olympique de Marseille. Recruté par l’OM en provenance du SCO d’Angers cet hiver, le marocain s’est blessé à un orteil lors d’un match de sa sélection contre le Brésil cette semaine. Une blessure qui le contraint à se faire opérer et à déclarer forfait pour le reste de la saison, comme l’a confirmé Igor Tudor en conférence de presse ce jeudi après-midi : « Malheureusement j’ai reçu une mauvaise nouvelle, il devra être opéré et ne pourra plus jouer d’ici la fin de saison. On espérait qu’il puisse nous aider, mais c’est la vie ».

Le milieu de terrain a peu joué depuis son arrivée à l’OM, Igor Tudor souhaitant bien le préparer pour l’intégrer à l’effectif, un peu à l’image de Vitinha. L’entraîneur marseillais doit encore voir « trois à quatre joueurs » rentrés tardivement de leur sélection et dont la participation face à Montpellier vendredi (21 heures), n’est pas garantie, dont Alexis Sanchez.