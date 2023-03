La tendance est aussi à l’inflation chez les joueurs de Ligue 1, avec un salaire moyen supérieur à celui de la saison précédente. C’est la tendance observée par l’Equipe dans son classement annuel des 30 plus gros salaires de Ligue 1 pour cette saison 2022/2023. Seuls Monaco, soumis au fair-play financier, et Lille, et l’obligation de désendettement, ont été plus raisonnables en matière de salaires que la saison précédente.

Le PSG continue à dominer le haut du classement de la grille de salaire (concrètement les dix premières places), avec une nouveauté, Kylian Mbappé est désormais le joueur le mieux payer depuis sa prolongation, avec 6 millions mensuels brut devant Neymar et Messi, qui occupaient les deux premières places la saison dernière. A noter, la percée de l’Olympique de Marseille et la volonté de Pablo Longoria d’avoir une équipe compétitive en Ligue des champions, avec Jordan Veretout, le milieu de terrain le mieux payé du club olympien avec 550.000 euros brut mensuels, devant Sanchez (500.000 euros) et Eric Bailly (450.000). Hormis le PSG, Monaco, l’OM et l’OL, seul le FC Nantes figure dans le top 30 avec Moussa Sissoko à 310.000 euros brut par mois.