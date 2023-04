Son geste inconsidéré a changé la face du choc au sommet de la Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Lens (3-1), samedi soir au Parc des Princes. Alors que le score était encore vierge, Salis Abdul Samed a été expulsé dès la 19e minute pour une vilaine semelle sur la cheville droite d’Achraf Hakimi. Le piston droit parisien a eu bien du mal à se relever, mais il n’est visiblement pas rancunier.





Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Bonne chance pour la suite de la saison ! 💪🏽 https://t.co/Og86hTp7iM — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) April 16, 2023







Le Marocain a ainsi accepté les excuses du milieu de terrain ghanéen, formulées ce dimanche sur Twitter et qui s’adressaient également à ses coéquipiers et supporteurs Sang et Or.

« Ce sont des choses qui arrivent »

« Très triste d’avoir abandonné l’équipe de cette façon, a écrit Abdul Samed. Je m’excuse auprès de ceux que j’ai déçus et auprès d’Achraf Hakimi. Je n’avais pas de mauvaises intentions et je regrette vraiment, je m’excuse auprès de tous les Lensois. »









« Ce sont des choses qui arrivent dans le football, a réagi Hakimi. Bonne chance pour la suite de la saison ! » Alors qu’il reste sept journées à jouer, le milieu du deuxième de Ligue 1 risque d’en rater quelques-unes pour cause de suspension, après ce carton rouge.