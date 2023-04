PSG - RC Lens EN DIRECT : Et de trois, Messi coule un peu plus les Lensois... Suivez le match avec nous...

08h00 : Hello les Minutos !

Ola ! Et oui, on ne parle absolument que de ce choc PSG-RC Lens depuis une semaine, et nous y voilà donc ce samedi (21 heures), avec un rendez-vous qu’on vous fera vivre depuis le Parc des Princes. OK, en vrai on viendrait presque de découvrir que le leader parisien accueille son dauphin, sur qui il ne compte que six points d’avance, tant le climax des sempiternelles affaires entourant le Paris Saint-Germain a frappé mardi soir son entraîneur Christophe Galtier.

Alors que son avenir personnel sur le banc semblait déjà tenir à un fil, celui-ci a été accusé d’avoir tenu des propos racistes dans un mail de l’ancien directeur du football de l’OGC Nice Julien Fournier, qui vient donc tout juste d’être dévoilé cette semaine. En même temps, il faudrait vraiment que vous ayez tapé un tarot avec Thomas Pesquet très loin de notre planète depuis quatre jours pour ignorer cet épisode à l’écho médiatique +++. Il sera tout de même de nouveau question de football ce samedi, et même de beau football on l’espère, vu tout ce qu’apporte notamment le RC Lens à notre Ligue 1 cette saison encore. Et sait-on jamais, si les Sang et Or venaient à l’emporter au Parc des Princes, comme Rennes et l’OL l’ont fait depuis un mois, ils pourraient rêver à nouveau d’aller conquérir un incroyable titre en Ligue 1.

>> Rejoignez-nous dès 20h30 par ici, on vous fera vivre l’avant-match, avant un coup d’envoi à 21 heures.