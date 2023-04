Ceux qui les fréquentent décrivent leur rencontre comme un coup de foudre digne des meilleures comédies romantiques. Voilà 15 ans qu’Antoine Kombouaré et Laurent Blanc se fréquentent, jouent au golf et partent en vacances ensemble. « Notre amitié va au-delà du football, a déclaré le coach lyonnais pas plus tard que mardi. Elle ne dépend aujourd’hui pas du football ». En étant taquins, on peut quand même dire que leur complicité déborde sur le plan professionnel. Cette saison, Nantes et Lyon se sont affrontés deux fois : à l’aller comme au retour, ils se sont quittés bons amis (matchs nuls 0-0 et 1-1).

Pour le troisième duel de 2023, il n’y aura pas d’issue heureuse pour Casque d’or et le Président. Car il s’agit d’une demi-finale de Coupe de France. L’un d’entre eux terminera donc la soirée en warning sur le bas-côté tandis que l’autre foncera sur la file de gauche direction le Stade de France. Quoi qu’il arrive, on ne peut pas s’empêcher d’imaginer ce moment comme une page importante de l’amitié entre les deux coachs. Le genre de grand jour à vous lever du lit aux aurores, et faire dégainer votre portable pour échanger avec votre meilleur pote pour faire passer le temps plus vite. Petite plongée (fictive) dans le portable de Kombouaré et Blanc avant Nantes-OL.

(on se place du point de vue d'Antoine Kombouaré, dont les messages sont en vert et à droite. En gris et à gauche, les réponses de Laurent Blanc, alias Lolo White)





On se réveille! - 20 Minutes





Petits arrangements entre amis - 20 Minutes





Négociations en cours... - 20 Minutes





Grillé par la patrouille - 20 Minutes





Tout le monde est content - 20 Minutes





On sait jamais, ça peut passer... - 20 Minutes





Revue de presse - 20 Minutes





Coeur avec les doigts - 20 Minutes

LE MATCH EST TERMINÉ, VICTOIRE 3-1 DU FC NANTES





Vivement les vacances - 20 Minutes